Red Dead Redemption 3, qualcuno ha dato vita alla mappa perfetta

In molti stanno chiedendo da molti mesi un vero e proprio Red Dead Redemption 3, sebbene ad oggi non sia ancora stato confermato alcunché.

Dopo il secondo capitolo della saga open world di Rockstar ambientata nel Far West (lo potete fare vostro a prezzo davvero molto interessante su Amazon) sono in molti a desiderare un terzo episodio.

Ora, mentre i fan hanno già scelto il protagonista perfetto di un eventuale RDR3, è tempo di guardare oltre.

Come riportato anche dai colleghi di GamingBible, un utente di Reddit ha da poco messo insieme un concept di mappa open world per un terzo capitolo davvero impressionante e che ha lasciato i fan a bocca aperta.

Questa si estenderebbe ben oltre il selvaggio West, coinvolgendo parti molto più ampie del Messico e del Sud America, incorporando perfino l'isola di Guarma di Red Dead Redemption 2.

Da quello che è possibile notare poco sopra, si tratta di un lavoro estremamente ambizioso e unico nel suo genere.

Se Rockstar dovesse effettivamente utilizzare una mappa del genere come fonte di ispirazione, diciamo che ci vorrebbe un bel po' di tempo per spostarsi da un capo all'altro della mappa (incluse eventuali galoppate a cavallo).

Ora come ora, tuttavia, si tratta solo di un sogno decisamente irrealizzabile, sebbene un insider avrebbe di recente lasciato intendere che qualcosa circa un Red Dead Redemption 3 starebbe muovendosi nella giusta direzione (e non solo).

Restando ancora in tema RDR, una mod ha ricreato magnificamente l'antagonista più odiato di Red Dead Redemption, ossia l'Agente Ross, in Red Dead Redemption 2, per un risultato finale davvero niente male.

Ma non solo: da poco un fan ha messo insieme una scelta di casting per una ipotetica serie TV live-action dedicata proprio al classico RDR2, che non sembra essere male proprio per nulla.