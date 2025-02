Questo controller multipiattaforma è bellissimo e offre un'esperienza di gioco TOP! (-67%)

Cerchi un controller multipiattaforma? Non perdere l’offerta esclusiva su AliExpress per il controller EasySMX X05, oggi disponibile a soli 19,82€, con uno sconto del 67% rispetto al prezzo originale di 61,68€.

Con un design versatile, l’EasySMX X05 supporta tre modalità di connessione: 2.4G Wireless, Bluetooth e Switch, rendendolo compatibile con PC, Nintendo Switch, Android e iOS. Grazie agli effetti Dual Hall, che includono trigger e joystick Hall, puoi dire addio alla deriva nei controlli e goderti un gameplay estremamente preciso.

La personalizzazione è il punto forte di questo controller. Regola le luci RGB scegliendo tra diversi colori, modalità e livelli di luminosità con una semplice combinazione di tasti. Inoltre, puoi modificare l’intensità delle vibrazioni per adattarla al tuo stile di gioco.

Il controller è dotato di un design intelligente per il risparmio energetico, con spegnimento automatico e avvisi di batteria scarica per garantire un utilizzo prolungato grazie alla batteria da 750mAh, che si ricarica in sole 2-3 ore. Per gli amanti della precisione, la calibrazione joystick e trigger è facile e veloce: con una semplice combinazione di tasti puoi regolare ogni dettaglio per prestazioni ottimali. Nella confezione trovi tutto il necessario: controller, ricevitore wireless, cavo dati Type-C, manuale e due tappi per joystick.

Approfitta di questa occasione: l’EasySMX X05 è l’accessorio ideale per migliorare la tua esperienza di gioco, ora a soli 19,82€ su AliExpress. Non fartelo scappare!

