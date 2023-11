Quanto costerà GTA 6? Risponde Take-Two

Rockstar Games ha confermato che vedremo il suo GTA 6 in occasione del 25imo anniversario della compagnia, il prossimo dicembre.

Mettendo da parte il quinto capitolo della serie (trovate l'edizione current-gen su Amazon), è quasi giunta l'ora di scoprire cosa avrà in serbo per noi il sesto episodio.

La notizia è stata da record anche per quanto riguarda i guadagni, sebbene ora è tempo di parlare di dettagli specifici.

Difatti, dopo che Take-Two Interactive ha lasciato intendere che la data di uscita per il gioco potrebbe arrivare presto, il publisher ha ora discusso del prezzo del suo GTA 6.

Come riportato anche da GamingBible, secondo Strauss Zelnick il prezzo del gioco non scenderà solo perché l'IA potrebbe essere stata utilizzata nello sviluppo.

Durante una recente conferenza stampa, Zelnick ha infatti spiegato che Take-Two e Rockstar hanno seguito la strada di altri sviluppatori che hanno utilizzato l'IA, nonostante tutte le negatività che circondano il suo utilizzo.

Per certi versi, non sorprende che una società così grande utilizzi l'IA nel suo processo creativo. Zelnick non è infatti preoccupato della cosa: «La nostra strategia è quella di essere l'azienda più creativa, più innovativa e più efficiente del settore, e penso che l'IA probabilmente risponda a tutte e tre le caratteristiche», ha spiegato l'amministratore delegato.

«Ma non aspettatevi che i prezzi scendano. Aspettatevi solo che tutto migliori», ha concluso. Insomma, per mettere le mani sul gioco saranno necessari quindi i "soliti" 70/80 euro.

Ricordiamo infatti che mesi fa si vociferava che Rockstar Games avrebbe fatto pagare 150 dollari per l'acquisto di una copia del gioco, viste le dimensioni, la portata e i costi di sviluppo.

In attesa di poterne sapere di più, l'unica cosa che possiamo fare al momento è aspettare che Rockstar condivida ufficialmente il primo trailer del gioco con i giocatori, previsto a dicembre.