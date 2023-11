GTA 6, l'annuncio del trailer è già da record (anche per i guadagni)

C'è finalmente una data per il reveal di GTA 6, o qualunque sarà il nome definitivo del nuovo Grand Theft Auto, Rockstar lo ha confermato oggi e, neanche a dirlo, ha già creato dei record e dei guadagni.

Dopo mesi e mesi di rumor incessanti e mezze conferme, tra cui una importantissima delle ultime ore di Jason Schreier, finalmente Rockstar ha cominciato a parlare più attivamente di GTA 6.

Questa mattina è infatti arrivato un comunicato stampa di Dan Houser, presidente di Rockstar Games, che conferma l'arrivo imminente del primo trailer del nuovo Grand Theft Auto.

In uno stralcio del comunicato di qualche riga, Houser dichiara:

«Siamo davvero entusiasti di farvi sapere che all'inizio di dicembre pubblicheremo il primo trailer del prossimo Grand Theft Auto. Ci auguriamo di poter condividere queste esperienze con tutti voi ancora per molti anni.»

Non è stato mostrato neanche un logo, una concept art, niente di niente.

Non è neanche chiaro se quell'inizio di dicembre possa coincidere con i The Game Awards 2023 (di cui presto sapremo i nominati definitivi), oppure con un reveal autonomo che è solitamente più nelle corde di Rockstar Games.

Eppure, nonostante queste poche righe di un semplice post, GTA 6 è già un gioco da record per Rockstar.

Il semplice post è già da record con oltre un milione di like su X e oltre un milione e mezzo di like su Instagram in poche ore. In soli 90 minuti, il post aveva generato oltre 500mila like e 25 milioni di impressions.

Inoltre nel momento in cui Bloomberg, che aveva già dato l'indiscrezione iniziale, ha approfondito l'annuncio in televisione, Rockstar ha ricevuto una impennata clamorosa del valore delle sue azioni:

Impennata che è equivalente ad un sacco di soldi guadagnati in pochissime ore, il tutto con un semplice comunicato di qualche riga. Quando arriverà il trailer crollerà Internet, di questo passo.

Tutto questo mentre Grand Theft Auto V è ancora giocatissimo in attesa che l'hype per il prossimo GTA esploda.