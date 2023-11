GTA 6 verrà mostrato tra un mese, è ufficiale!

Dopo un'attesa che definire lunga è poco (incluso il mega leak dei mesi scorsi), Rockstar Games ha finalmente confermato al mondo quando vedremo il suo Grand Theft Auto VI, noto al moment anche come GTA 6.

Considerando che il quinto capitolo della serie (trovate l'edizione current-gen su Amazon) è diventato uno dei più grandi successi videoludici di tutti i tempi, l'hype verso il sesto capitolo ufficiale è ancora più elevato.

La notizia era stata anticipata nell'ultimo report di Jason Schreier su Bloomberg, il quale rivelava che l'annuncio ufficiale di GTA 6 sarebbe potuto arrivare già da questa settimana.

«Il mese prossimo ricorre il 25° anniversario di Rockstar Games», scrive Sam Houser in un post sul sito ufficiale.

«Grazie all'incredibile supporto dei nostri giocatori in tutto il mondo, abbiamo avuto l'opportunità di creare giochi che ci appassionano davvero: senza di voi, nulla di tutto questo sarebbe possibile, e siamo molto grati a tutti voi per aver condiviso questo viaggio con noi».

E ancora: «Nel 1998, Rockstar Games è stata fondata con l'idea che i videogiochi potessero diventare essenziali per la cultura come qualsiasi altra forma di intrattenimento, e ci auguriamo di aver creato giochi che vi piaceranno nel nostro tentativo di far parte di questa evoluzione».

«Siamo entusiasti di comunicarvi che all'inizio di dicembre pubblicheremo il primo trailer del prossimo Grand Theft Auto. Non vediamo l'ora di condividere queste esperienze con tutti voi per molti anni ancora.»

Non ci resta quindi che attendere solo una manciata di settimane prima di vedere - finalmente - il nuovo e imponente titolo Rockstar in azione.

Nelle scorse settimane è emersa anche una possibile finestra di lancio per GTA 6, le quali sostengono che il gioco non uscirà prima della primavera 2025.

Nel mentre, un fan ha analizzato i dati della fuga di notizie di GTA 6 e ha trovato menzioni della cosiddetta "locomotive technology" nel menu di debug.