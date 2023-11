GTA 6, c'è un indizio sulla data di uscita

Poche ore fa, Rockstar Games ha confermato quando vedremo il suo GTA 6, in occasione del 25imo anniversario della compagnia.

Lasciando quindi da parte il quinto capitolo della serie (trovate l'edizione current-gen su Amazon), il sesto episodio sta per diventare realtà.

L'annuncio è stato una vera bomba per i giocatori e per Rockstar, rivelandosi una notizia da record anche per quanto riguarda i guadagni.

Ora, come riportato anche da GameesRadar, il publisher di GTA 6 ha lasciato intendere che la data di uscita per il gioco potrebbe arrivare presto.

Take-Two Interactive ha infatti fornito un piccolo indizio su una potenziale data di rilascio del gioco, la quale potrebbe non essere troppo lontana.

«La nostra pipeline di sviluppo è solida e diversificata, e ci stiamo avvicinando alla realizzazione dei titoli rivoluzionari che il nostro pubblico in tutto il mondo sta aspettando», ha dichiarato l'8 novembre Strauss Zelnick, CEO di Take-Two, durante una conferenza stampa, poco dopo l'annuncio di Rockstar.

Uno di quei titoli "rivoluzionari" a cui Zelnick allude potrebbe essere proprio GTA 6, così come il "ci stiamo avvicinando" è abbastanza eloquente.

Inoltre, il direttore finanziario Lainie Goldstein ha aggiunto che ci sono «molti catalizzatori eccitanti e imminenti che crediamo aiuteranno la nostra azienda a raggiungere nuovi livelli record di performance finanziaria».

All'inizio di quest'anno, in agosto, Take-Two ha usato la stessa logica di guadagno finanziario per lasciare intendere che GTA 6 sarebbe uscito entro marzo 2025.

L'unica cosa che possiamo fare ora è aspettare che Rockstar condivida ufficialmente il gameplay con i giocatori, magari già con il trailer previsto a dicembre.

Ma non solo: restando in tema, nelle scorse settimane è emersa anche una possibile finestra di lancio per GTA 6, le quali sostengono che il gioco non uscirà prima della primavera 2025.

Nell'attesa di saperne di più, un fan ha analizzato i dati della fuga di notizie di GTA 6 e ha trovato menzioni della "locomotive technology" nel menu di debug.