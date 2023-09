Quanto costa portare un gioco su Xbox Game Pass? Lo svela il solito leak

Xbox Game Pass ha fatto dell'importanza dei suoi videogiochi uno dei punti di forza più importanti, e spesso si parla del tema della sostenibilità non solo dal lato degli sviluppatori ma anche dal lato di Microsoft.

Quanto costa, in buona sostanza, portare un videogioco su Game Pass? Non poco, stando al leak delle ultime ore.

La massiccia fuga di informazioni che sta generando una mole di dettagli imponente su Microsoft e Xbox: la situazione pre-Starfield, il nuovo tentativo di acquisire Nintendo e un leak gigantesco di Bethesda, tra gli altri.

Il servizio in abbonamento di Microsoft, in cui potete entrare anche tramite Amazon, da sempre ha fatto discutere molto anche perché non hai mai rivelato dei dati ufficiali.

Ci pensa Kotaku, tramite il leak di cui sopra, a mostrarci quanto Microsoft ha investito per portare all'interno di Xbox Game Pass i giochi più importanti.

Nello scambio di email reso noto nel contesto del processo con la Federal Trade Commission, Sarah Bond di Microsoft fece un report dei giochi che sarebbero arrivati su Xbox Game Pass, comprensiva di quanto tempo i giocatori avrebbero potuto spendere su questi titoli.

E, come potete vedere qui sotto, l'analisi del possibile investimento da parte di Microsoft verso ogni publisher per avere i videogiochi nell'abbonamento:

Lego Star Wars: 35 milioni di dollari

Dying Light 2: 50 milioni di dollari

Cities: Skylines 2: sconosciuto

Red Dead Redemption 2: 5 milioni di dollari al mese

Dragon Ball: The Breakers: 20 milioni di dollari

Just Dance: 5 milioni di dollari

Return to Monkey Island: 5 milioni di dollari

Wreckfest 2: 10-14 milioni di dollari

Baldur’s Gate 3: 5 milioni di dollari

Gotham Knights: 50 milioni di dollari

Assassin's Creed Mirage: 100 milioni di dollari

Suicide Squad: 250 milioni di dollari

Star Wars Jedi: Survivor: 300 milioni di dollari

Mortal Kombat 1: 250 milioni di dollari

Grand Theft Auto V: 12-15 milioni di dollari al mese

Blood Runner: 5 milioni di dollari

Net Crisis Glitch Busters: 5 milioni di dollari

Nella lista c'è anche Baldur's Gate 3 che, però, era stato considerato da Microsoft come un gioco non meritevole. Anzi, Xbox non aveva affatto creduto nel titolo di Larian Studios.

I dati di questo leak massiccio ci hanno svelato anche gli abbonati e i guadagni globali di Xbox Game Pass: ecco i dati.