Quando esce PS5 Pro? Emerge una finestra di lancio

A quanto pare Sony avrebbe in mente di lanciare sul mercato un nuovo modello di PS5 "Pro", in attesa di una conferma ufficiale.

La console base è infatti decisamente facile da acquistare (la trovate in sconto su Amazon), sebbene sarebbe in cantiere una variante della piattaforma con prestazioni superiori.

Del resto, di recente è anche emersa un'anticipazione dell'hardware e delle specifiche che potrebbero esserci sotto la scocca di PlayStation 5 Pro.

Senza contare anche gli ultimi rumor sul prezzo, che indicano come PS5 Pro potrebbe costare 100 dollari in più rispetto a PS5 Slim.

Ora, come riportato anche da PSU, a gettare nuove indiscrezioni su specifiche e finestra di lancio ci pensa il sempre bene informato Jeff Grubb.

Grubb di Giant Bomb è intervenuto per parlare delle voci di corridoio di PS5 Pro, rivelando di aver sentito anche che la console, ancora non annunciata, uscirà verso la fine del 2024 e supporterà la soluzione DLSS di Sony.

Parlando nell'ultimo episodio del suo show Game Mess, Grubb ha commentato:

«La fuga di notizie su PS5 Pro è quasi certamente reale in base a ciò che ho sentito ora, e ovviamente non sono l'unico a dirlo, ma posso gettare il mio "conferma, conferma, conferma" sul ring per tutti. Le specifiche attuali si basano su una gamma di possibilità, perché non sono ancora state definite.»

E ancora, Grubb ha continuato: «La cosa più importante, come la caratteristica principale che questo sistema supporterà, è la soluzione proprietaria di Sony simile al DLSS, che utilizza l'apprendimento automatico per migliorare le immagini in modo da poter eseguire le cose a una risoluzione molto alta e a un frame rate molto elevato, e includerà il proprio hardware nella PS5 Pro per fare questo.»

PS5 Pro è oggetto di indiscrezioni da tempo: a luglio è stato riferito che PS5 Pro è nota come Project Trinity e sarà lanciata alla fine del 2024, il che corrisponde alle fonti di Grubb.

Vero anche che la reazione dei giocatori di fronte all'annuncio di una nuova PS5 non è andata a genio a tutti, visto che il pubblico è apparso piuttosto diviso.

Ad ogni modo, che PS5 Pro sia in arrivo o no, secondo il CEO di Take-Two Interactive la console potrebbe non avere un grande impatto sul mercato.