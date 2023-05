PS5 Pro e la nuova Xbox potrebbero non cambiare il mercato

PlayStation 5, così come Xbox, potrebbero seguire l’esempio delle precedenti generazioni e prepararsi a un nuovo modello: da mesi si parla dell’esistenza di una PS5 Pro, così come di una nuova Xbox Series.

Nonostante la console base sia ora facile da acquistare Sony starebbe lavorando su un nuovo modello non ancora mostrato al mondo.

Settimane fa si è fatto riferimento anche a un modello “più sottile” della console, una vera e propria PS5 Slim.

Ora, dopo che un sondaggio ha indicato come i giocatori siano seriamente combattuti circa un eventuale rilascio di una PS5 Pro, a parlarne è il CEO di Take-Two.

Parlando durante la sessione Q&E tenutasi dopo l'ultima relazione finanziaria dell'azienda, come riportato da GamesIndustry, Strauss Zelnick è stato interrogato sulle console di "metà generazione", affermando che probabilmente le vedremo.

Quanto incideranno sul mercato è impossibile dirlo al momento, ma potrebbero non avere un grande impatto, visto che PlayStation 4 Pro e Xbox One X non avrebbero inciso troppo sul mercato di Take-Two.

Il CEO ha parlato anche di Nintendo Switch, confermando che l'editore continuerà a supportare la console anche dopo quest'anno, nonostante la recente cancellazione di Marvel's Midnight Suns.

Secondo voci totalmente non confermate, PS5 Pro uscirà alla fine del 2024, dopo che Sony avrà lanciato il dispositivo portatile Q-Lite e il nuovo modello base di PS5 compatibile con un'unità disco rimovibile.

Le console mid-gen sarebbero quindi già in fase di sviluppo e potrebbe essere lanciate nel 2024, sebbene PS5 abbia appena iniziato a "carburare" dopo un lancio martoriato dalle poche scorte.

Dato che sia Sony che Microsoft terranno showcase dedicati nelle prossime settimane, è probabile che potremo venire a conoscenza del nuovo hardware delle due aziende (anche solo un accenno). Staremo a vedere.

