Quanto costerà PS5 Pro? Si inizia a parlare del prezzo

Sony potrebbe avere in mente di lanciare sul mercato un nuovo modello di PS5 "Pro", sebbene ad oggi manchi ancora una conferma ufficiale.

La console base è ora facile da acquistare (la trovate in sconto su Amazon), sebbene Sony potrebbe presto proporre una variante con prestazioni superiori.

Del resto, si vocifera che stiano iniziando a girare i primi modelli per sviluppatori della prossima console.

Ora, dopo che di recente è anche emersa un'anticipazione dell'hardware e delle specifiche che potrebbero esserci sotto la scocca di PlayStation 5 Pro, si parla ora del presunto prezzo della piattaforma.

Come reso noto da Wccftech, su X/Twitter LeviathanGamer ha lasciato intendere che PS5 Pro potrebbe costare 100 dollari in più rispetto a PS5 Slim.

L'utente ha anche dato un'occhiata approfondita alle specifiche trapelate del nuovo sistema, analizzando sia la CPU che la GPU.

Secondo l'analisi, una CPU appartenente alla stessa architettura della CPU di base di PS5 è quella che ha più senso, in quanto l'architettura Zen 3 comporta un aumento delle prestazioni del 16%.

LeviathanGamer ha anche analizzato la potenziale GPU di PS5 Pro, commentando come sia una GPU basata su RDNA2 che su RDNA3 potrebbe comportare un aumento o una diminuzione delle dimensioni del "die" senza avere un impatto significativo sui costi di produzione.

Pertanto, con una CPU Zen 2 e un nodo di processo a 6 nm, la nuova console dovrebbe costare circa 100 dollari in più rispetto alla versione più sottile della PS5, il che sarebbe un prezzo decente, tutto considerato.

Ovviamente, al momento non è ancora arrivata alcuna conferma ufficiale da Sony, ragion per cui vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Vero anche che la reazione della community di fronte all'annuncio di una nuova PS5 non era andata a genio a tutti, considerando che il pubblico sembrava infatti molto diviso.

Ad ogni modo, anche se una PlayStation 5 Pro è probabilmente in arrivo, questa potrebbe non avere un grande impatto sul mercato, almeno secondo il CEO di Take-Two Interactive.