PS5 Pro, le specifiche appaiono online (e sembrano incredibili)

Sembra ormai certo che Sony potrebbe aver deciso di prepararsi a lanciare sul mercato un nuovo modello di PS5 "Pro".

La console base è diventata facile da acquistare solo nel corso di quest'anno (la trovate in sconto su Amazon), ma Sony potrebbe aver deciso di adottare la stessa strategia adoperata nella scorsa generazione, proponendo una variante con prestazioni superiori.

Advertisement

Già nelle ultime settimane sarebbero iniziati a girare i primi modelli per sviluppatori delle prossime console.

Ora, come riportato anche da GamingBible, sembra che sia emersa un'anticipazione dell'hardware e delle specifiche che potrebbero esserci sotto la scocca di PlayStation 5 Pro.

Sebbene nessuna di queste specifiche sia stata confermata da Sony, queste provengono da un recente annuncio di AMD, il che potrebbe darci un'idea di ciò che verrà messo sul mercato.

Quello che potremo ricevere, in termini di aggiornamento, è un salto minore da PlayStation 5 a PlayStation 5 Pro, rispetto a quello che abbiamo visto la scorsa generazione tra PlayStation 4 e la versione Pro della console.

Del resto, è molto più difficile fare grandi balzi nelle prestazioni al giorno d'oggi, rispetto a quello che abbiamo visto ai tempi di PS3 e PS4.

Alcuni punti chiave dell'annuncio di AMD sono i miglioramenti alla memoria, al Ray Tracing e all'upscaling.

La console potrebbe essere quindi il culmine di tre tecnologie chiave, con 16 GB di GDDR6 a 18 gbps, bus di memoria a 256 bit con larghezza di banda di 576 GB/s.

L'architettura sarebbe RDNA3, ma i miglioramenti al Ray Tracing dovrebbero essere apportati da RDNA4. L'attraversamento della BVH sarà gestito da hardware RT dedicato anziché affidarsi completamente agli shader.

Tutto questo significa che vedremo un notevole aumento delle prestazioni in aree come il RT, molto probabilmente in sostituzione del più recente Ray Pathing.

Infine, vedremo - pare - una maggiore quantità di upscaling, che i giocatori di PC stanno sperimentando da tempo grazie a AMD FidelityFX e NVIDIA DLSS.

Ovviamente, al momento non è ancora arrivata alcuna conferma ufficiale dai diretti interessati: vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni in attesa di ulteriori aggiornamenti, che vi riporteremo tempestivamente sulle nostre pagine.

Del resto, l'effettiva reazione della community di fronte all'annuncio di una nuova PS5 non era andata a genio a tutti, visto che il pubblico sembrava infatti molto diviso di fronte a tale possibilità.

Vero anche che, anche se una PlayStation 5 Pro è probabilmente in arrivo, questa potrebbe non avere un grande impatto sul mercato, secondo il CEO di Take-Two.