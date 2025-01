Quando esce Nintendo Switch 2? C'è già una finestra di uscita

Nintendo Switch 2 è realtà e, dopo aver visto la sua estetica e forse un probabile Mario Kart 9, c'è una sola cosa che tutta la community vuole sapere: la data di uscita.

Sappiamo che il successore di Nintendo Switch (la trovate su Amazon) andrà in tourneé, per così dire, fino alla fine di maggio in tutto il mondo con delle date dedicate alla community. Ma quando uscirà?

Nacon, l’azienda dietro giochi come Test Drive Unlimited: Solar Crown e GreedFall 2, ha pubblicato un rapporto finanziario che offre indicazioni sul possibile lancio della Nintendo Switch 2 (tramite TechRaptor).

L'azienda prevede che Nintendo Switch 2 potrebbe arrivare nella prima metà del prossimo anno fiscale, quindi tra aprile e settembre di quest’anno.

L’azienda afferma di avere già pronti giochi compatibili e una gamma di accessori dedicati alla console. Tra questi, sono stati presentati recentemente custodie e cover per controller, mentre sul fronte software potrebbe trattarsi sia di titoli già disponibili sulla Switch originale, che sarà retrocompatibile, sia di uno dei circa dieci nuovi giochi attualmente in sviluppo.

Secondo Nacon, la finestra di lancio della console si allinea con il Nintendo Direct previsto per il 2 aprile, che è stato confermato qualche giorno fa nell'episodio che ha scatenato tutta la community relativamente al tema dei leak.

Il periodo proposto da Nacon ha assolutamente senso. Da un lato l'uscita intorno a maggio potrebbe godere della forza del tour di prova di Nintendo Switch 2, mentre a settembre l'azienda potrebbe lanciare una serie di prodotti in tempo anche per le vacanze di fine anno.

La data di uscita arriverà senz'altro il 2 aprile durante il Nintendo Direct, nel quale probabilmente scopriremo anche le capacità tecniche della console per capire se sarà o meno un salto generazionale. Così come i giochi, visto che già ce ne sono molti confermati per l'hardware.