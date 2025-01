I leak di Switch 2 «hanno rovinato l'annuncio», per gli esperti

Chi ci legge quotidianamente sulle nostre pagine probabilmente non sarà rimasto davvero sorpreso dall'annuncio di Nintendo Switch 2, ma avrà più che altro fatto commenti sulla scia di "Era anche ora": il reveal ha riservato pochissime sorprese, mostrandoci più o meno tutto quello che già sapevamo.

La colpa è prevalentemente dei leak, il più clamoroso dei quali era arrivato dall'azienda produttrice di accessori Genki: con un mock-up aveva di fatto anticipato Nintendo sui tempi, mostrando Switch 2 prima del reveal ufficiale.

Ma ovviamente l'azienda non è stata l'unica protagonista dei leak, visto che tanti altri insider avevano svelato dettagli sulla nuova console ibrida, inclusa perfino la data del reveal.

Tutta una serie di indiscrezioni che alla fine, secondo l'opinione di alcuni esperti, hanno finito per danneggiare Nintendo stessa, anche per la natura stessa in cui è stata svelata la console.

In un'intervista rilasciata dall'analista Serkan Toto a GamesRadar+, l'esperto commenta che l'annuncio "soft" è stato di fatto reso deludente a causa dei leak che avevano di fatto già mostrato tutto:

«È stata davvero una sfortuna per Nintendo che negli scorsi giorni sia stato leakato così tanto del design e delle funzioni, quindi mi sono sentito come se non ci fossero sorprese o un effetto "wow". [...] Penso che i leak abbiano rovinato il reveal. Sono anche stati in silenzio sul prezzo, sulla data di lancio o sui giochi futuri. Quindi, alla fine, dopo il trailer non sappiamo nulla di nuovo sul dispositivo».

Tecnicamente abbiamo avuto un assaggio sul prossimo capitolo di Mario Kart (trovate MK8 Deluxe scontato su Amazon, a proposito) ma effettivamente non sappiamo il titolo o se sarà uno dei titoli di lancio della console.

Il fatto che non siano state svelate nuove informazioni spiegherebbe perché gli azionisti hanno "punito" Nintendo con un crollo del valore in borsa: ci si aspettava sicuramente qualcosa in più da un annuncio così importante.

Opinione condivisa da Tomoichiro Kubota, senior market analyst di Matsui Securities che parla di quella che potrebbe sembrare, apparentemente, una bizzarra reazione dal mercato:

«Senza questi dettagli, non puoi stabilire previsioni per i guadagni».

In altre parole, gli azionisti hanno bisogno di certezze e annunci più chiari per poter avere un'idea di quanto avrà successo o meno un prodotto — in questo caso, Nintendo Switch 2.

Un reveal che potrebbe diventare un boomerang per Nintendo, che adesso dovrà lavorare attentamente al Direct di aprile già annunciato per svelare le vere sorprese.

Nonostante non ci siano state affatto sorprese, alla fine non dovrebbe esserci nulla di cui preoccuparsi: in fondo ai giocatori va benissimo così, come vi avete detto voi stessi in un nostro sondaggio.

Ciò non toglie che i leak abbiano davvero rovinato l'effetto sorpresa, causando forti discussioni anche nello stesso ambiente videoludico: Hideki Kamiya in particolare ha avuto parole molto dure per gli insider.