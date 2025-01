Vuoi provare Switch 2 in anteprima? Ecco come fare

Nintendo sta per alzare il sipario sul suo nuovo gioiello, Nintendo Switch 2, con un’esperienza dal vivo che darà modo di provarla con mano.

Gli appassionati avranno la possibilità di testare il successore della console che ha conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo (e che trovate su Amazon), annunciata ufficialmente proprio oggi.

Gli eventi si terranno dal 25 al 27 aprile in sei città europee: Parigi, Londra, Berlino, Milano, Amsterdam e Madrid.

Le registrazioni per ottenere i biglietti inizieranno il 17 gennaio alle ore 15:00 e chiuderanno in base alla città prescelta (per Milano, la deadline è fissata alle 23:59 del 26 gennaio).

La partecipazione è completamente gratuita, ma i biglietti verranno assegnati tramite estrazione a sorte.

Per registrarti avrai bisogno di un account Nintendo (puoi crearlo gratuitamente) e potrai scegliere se richiedere un biglietto individuale o un biglietto di gruppo (fino a 6 persone).

Importante: tutti i membri del gruppo devono avere un account Nintendo collegato allo stesso gruppo famiglia.

I partecipanti di età inferiore ai 16 anni potranno registrarsi solo tramite un account creato da un genitore o tutore legale.

Se vuoi vivere questa esperienza unica nel nostro Paese, Nintendo vi aspetta a The Mall, in Piazza Lina Bo Bardi a Milano, dal 25 al 27 aprile.

Sarà quella l’occasione per mettere finalmente le mani su Nintendo Switch 2 e scoprire cosa ha in serbo per noi il colosso di Kyoto.

Le registrazioni apriranno alle 15:00 del 17 gennaio. Ricorda che puoi iscriverti per un solo evento europeo. Se vuoi saperne di più clicca sul sito ufficiale dell'evento.

Restando in tema, l’inclusione di Mario Kart nel reveal trailer sembra confermare i rumor secondo cui il nuovo capitolo sarà un gioco di lancio per Nintendo Switch 2: leggi tutti i dettagli nella nostra notizia.