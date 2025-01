Switch 2 sarebbe un vero "salto generazionale", ci sono le prove

Nintendo ci ha mostrato meno di tre minuti di gameplay di Switch 2 durante il reveal trailer, ma tanto è bastato per scatenare analisi "approfondite" da parte di fan e sviluppatori.

Tra questi, Jerrel Dulay, veterano dello sviluppo indie, ha notato elementi nel breve spezzone dedicato a Mario Kart 9 (o presunto tale) che potrebbero indicare una notevole evoluzione hardware rispetto alla prima Switch.

Dulay, come spiega anche GamesRadar+, è fondatore di Sungrand Studios e mente dietro la serie Silver Falls, oltre ad essere stato l’ultimo sviluppatore a pubblicare giochi sugli eShop di Wii U e 3DS prima della loro chiusura.

La sua esperienza con le console Nintendo, dai limiti tecnici delle più datate alle possibilità offerte da Switch, lo rende una voce autorevole per valutare le caratteristiche del prossimo hardware.

Secondo Dulay, il breve gameplay di MK mostrato rivela alcuni dettagli tecnici che non sarebbero stati possibili sulla Switch originale.

Innanzitutto gli shader fisicamente basati, che gestiscono riflessi ambientali e illuminazione complessa, i quali richiedono una potenza di calcolo elevata.

Su Switch, gli sviluppatori erano costretti a semplificarli per non sovraccaricare il sistema, ma nel trailer tutto sembra gestito con disinvoltura.

Ma non solo: Dulay sottolinea la nitidezza del terreno, che sarebbe stata un problema di Switch, dove la RAM limitata (4GB) non consentiva di gestire texture così dettagliate. Prevede che Switch 2 possa arrivare a 12 o addirittura 16GB di RAM per gestire tale complessità.

Non manca neppure l'illuminazione volumetrica: questo avanzato effetto grafico, che simula densità atmosferica come nebbia e polvere, è considerato un salto generazionale.

Su Mario Kart 8 Deluxe (che trovate su Amazon), si utilizzavano espedienti come il bloom per simulare l’effetto, mentre qui sembrerebbe autentico.

Dulay spiega che, su Switch, questo tipo di illuminazione avrebbe compromesso gravemente il framerate, portandolo a 15fps a risoluzione 1080p.



Lo sviluppatore ritiene che Nintendo punti a mantenere Mario Kart 9 a 60fps, nonostante l’incremento di qualità visiva. Inoltre, la presenza di texture uniche in grande quantità, che su Switch avrebbero saturato la memoria fino a causare crash, è un ulteriore indizio di un hardware molto più potente.

Il verdetto di Dulay è chiaro: ogni elemento mostrato nel trailer suggerisce che Switch 2 rappresenti un salto generazionale significativo.

Non resta che aspettare ulteriori dettagli ufficiali da Nintendo per scoprire quanto le sue previsioni si avvicinino alla realtà, ma una cosa è certa: le aspettative sono già alle stelle.