Qualcuno ha trasformato BioShock in un gioco del 2024

BioShock 4 è al momento sparito dai radar, sebbene qualcuno ha ora decisi di dare nuova vita al primo capitolo.

La serie (che trovate anche su Amazon a prezzo molto basso) è sicuramente una delle più amate di sempre, per quanto riguarda le avventure in soggettiva.

Già tempo fa qualcuno ha dato vita a un concept di un ideale remake next-gen del primo capitolo, in Unreal Engine 5.

Ora, come riportato da DSO Gaming, un altro artista ha deciso di andare ancora oltre.

L'ex sviluppatore di Halo: Infinite, Kaleb Nekumanesh, ha condiviso un video che mostra l'aspetto di un remaster moderno di BioShock utilizzando l'Unreal Engine 5. Trovate il filmato poco sotto, nel player dedicato.

Per creare questa rimasterizzazione, l'artista ha utilizzato Megascan e material, modelli e decalcomanie personalizzate da lui stesso create. Per accelerare lo sviluppo, Kaleb ha utilizzato anche alcune risorse del Marketplace.

Il risultato finale è realmente sorprendente: il remaster ha mantenuto lo stile artistico dell'originale BioShock, riuscendo tra le varie cose anche a migliorare significativamente la qualità complessiva grazie alla potenza dell'UE5.

Incredibile quindi come un gioco "vecchio" come il primo BioShock sia ancora in grado di stupire.

Purtroppo, però, al momento in cui scriviamo Kaleb non sembra avere piani per rilasciare al pubblico il fan remaster di BioShock, anche se la speranza è come sempre l'ultima a morire.

