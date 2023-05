BioShock incontra Cuphead in questo folle sparatutto in soggettiva

Gli sparatutto in prima persona sono davvero tantissimi, tanto che la varietà non manca di certo.

Da saghe come Halo e DOOM, a titoli ancora più immersivi come Deathloop e l'intera saga di BioShock (che trovate su Amazon).

Ragion per cui, in virtù della mole di giochi presenti sul mercato, inizia a essere davvero difficile distinguersi dalla massa.

Tuttavia, come riportato anche da EscapistMagazine, c'è un titolo che ha tutte le carte in regola per farcela e il suo nome è Mouse.

Mouse sembra una ventata d'aria fresca per il genere, come potete notare voi stessi dal teaser trailer che trovate poco sotto, nel player dedicato (grazie, Gematsu).

Lo stile di animazione retrò totalmente in bianco e nero (che rimanda ai vecchi cartoni animati di Mickey Mouse del secolo scorso) sembra mettere sul piatto un gioco che unisce il gunplay di un BioShock allo stile estetico di Cuphead, ma con le dovute differenze.

La sinossi del gioco via Steam recita:

Unisciti al detective privato John Mouston in Mouse, un grintoso sparatutto a base di jazz. Con pistole spianate e uno stile di animazione retrò, fatevi strada in una città corrotta e piena di criminali e pericoli. Ispirato ai classici FPS e ai film noir, Mouse è lo sparatutto esplosivo che stavate aspettando.

Sviluppato da Fumi Games, il gioco non dispone ancora di una data di uscita ufficiale.

