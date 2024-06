BioShock 2 diventa più bello da vedere, grazie ai fan

La serie di BioShock da tempo è rimasta nell'ombra, sebbene i capitoli storici siano ancora molto amati (e giocati).

La saga (che trovate anche su Amazon a prezzo molto basso) è sicuramente una delle più apprezzate di sempre.

Questo, al punto che qualcuno ha dato da poco vita a un concept di un ideale remake next-gen del primo capitolo, in Unreal Engine.

Ora, però, come riportato anche da DSO Gaming, il modder “FCH823” ha rilasciato un nuovo HD Texture Pack per BioShock 2 Remastered che revisiona oltre 3500 texture.

Entrando nei dettagli, questo pacchetto elimina molte texture pixellate che erano presenti nel remaster originale.

Inoltre, la mod migliora i dettagli grazie ai nuovi algoritmi e metodi IA attualmente disponibili.

La maggior parte delle texture diffuse e speculari sono state aumentate di due o quattro volte, a seconda del contenuto e della risoluzione originale.

La mod copre tutti i tipi di texture, ossia quelle relative ad ambienti, oggetti, personaggi e altro ancora. L'unica cosa che rimane intatta è l'interfaccia utente (che non viene memorizzata come texture).

Per chi se lo stesse chiedendo, 2K Marin ha di base utilizzato strumenti di intelligenza artificiale per migliorare le texture in BioShock 2 Remastered. Tuttavia, questi strumenti all'epoca non erano buoni come quelli attuali.

Per questo motivo, al fine di renderli ancora più belli, il modder ha effettuato un upscaling delle texture originali del 2010.

Il risultato finale è davvero ottimo: potete in ogni caso scaricare questo HD Texture Pack gratuitamente da questo indirizzo. Il file decompresso ha una dimensione di circa 13 GB, mentre per installarlo sono necessari circa 22 GB.

Sempre a proposito di BioShock, vi consiglio di scaricare anche questo HD Texture Pack per il remaster del primo, storico capitolo. Creato dallo stesso modder, anche questo pacchetto migliorerà notevolmente la grafica del gioco.