BioShock Remake è un sogno, e qualcuno lo ha creato

Di BioShock 4 non sappiamo ancora nulla, sebbene i fan non amano starsene con le man in mano e hanno dato vita a un fan remake del primo capitolo.

Dopo il successo della serie (che trovate anche su Amazon a prezzo basso), sono in molti a desiderare un nuovo capitolo ufficiale.

Dalle poche info trapelate, il prossimo gioco dovrebbe chiamarsi BioShock Isolation, sebbene al momento vi è poco altro.

Del resto, lo sviluppo di BioShock 4 avrebbe messo in difficoltà Take-Two Interactive anche a causa di una cattiva gestione del lavoro.

Ora, come riportato anche da GamingBible, i fan della serie BioShock possono ammirare un concept di un ideale remake next-gen del primo capitolo, in UE5.

Il trailer è stato creato dallo YouTuber "noodlespagoodle" ed essenzialmente reimmagina il primo BioShock in Unreal Engine 5.

Il video - che trovate poco sopra, nel consueto player dedicato - cattura perfettamente l'essenza del gioco, riuscendo a restituire l'illusione di avere sotto agli occhi un vero remake del classico titolo uscito ormai diversi anni fa.

Com'è facile intuire, al momento non vi è alcun rifacimento ufficiale in lavorazione, visto che il trailer è solo un esperimento realizzato per puro diletto (anche se, come sempre diciamo in questi casi, la speranza è l'ultima a morire.

In attesa di novità sostanziali su un vero e proprio nuovo episodio del franchise, avete visto BioShock 3D, ossia un porting datato 2010 del gioco originale sviluppato da Studio Tridev per mobile?

Ma non solo: anche il nuovo gioco del creatore di BioShock Ken Levine, Judas, potrebbe non arrivare presto, ma quantomeno nei mesi scorsi era stata resa nota una finestra di lancio abbastanza verosimile.

Infine, se volete ingannare l'attesa dell'annuncio di un quarto capitolo della saga, c'è un gioco che unisce BioShock e Cuphead e che sembra davvero unico e singolare.