Un GTA annunciato da Rockstar è scomparso

GTA San Andreas sarebbe dovuto tornare anche in una versione VR tramite Oculus Quest 2, in maniera del tutto simile a quanto visto con Resident Evil 4 VR, ma a quanto pare il progetto è sparito nel nulla.

La notizia era tutto slegata dall'annuncio della GTA Trilogy – The Definitive Edition, ossia la versione riveduta e corretta dedicata ai tre classici (e che trovate ).

Advertisement

La versione in realtà virtuale del classico di Rockstar era stata annunciata durante l'evento Connect live di Facebook del 2021 ed era stata in sviluppo per «molti anni».

Ora, come riportato anche da GamingBible, sembra che questa nuova versione di GTA San Andreas non vedrà di fatto mai la luce.

Da allora, non ci sono stati aggiornamenti sul titolo, con il progetto circondato dal silenzio radio.

La sua scomparsa è ancora più deprimente se si considera che il Meta Quest 2 è stato ufficialmente soppiantato dal Meta Quest 3, che rappresenta un miglioramento sotto quasi tutti i punti di vista.

Non si sa quindi se lo sviluppo di Grand Theft Auto: San Andreas VR si sia spostato sul Quest 3 o se sia stato completamente abbandonato.

È un peccato, perché i teaser del gioco facevano sembrare l'esperienza un buon modo per tornare a San Andreas, che avrebbe permesso ai giocatori di vedere il gioco da una prospettiva completamente nuova.

Alla domanda sullo sviluppo del titolo VR, lo staff di Meta ha risposto con un «no comment» o ha chiarito di non avere aggiornamenti da condividere, lasciando intendere che il progetto è al momento in pausa.

«Ottieni una nuova prospettiva su Los Santos, San Fierro e Las Venturas mentre sperimenti (di nuovo o per la prima volta) uno dei mondi aperti più iconici del gioco», aveva reso noto Oculus in occasione dell'annuncio.

Non ci resta quindi che attendere che Rockstar si faccia viva col gioco, il quale prometteva di essere davvero molto interessante (specie per i possessori del visore Oculus).

Ai fan non resta quindi che aspettare al varco il prossimo GTA 6, che a quanto pare sarà graficamente davvero impressionante.

Per concludere, sulle pagine di SpazioGames trovate anche la nostra classifica dei migliori e dei peggiori capitoli della serie di GTA.