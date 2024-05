PSP potrebbe tornare (con in mente PS4)

PSP, ossia la PlayStation Portable, è una console ancora amata e ricordata con affetto da una miriade di giocatori.

Lasciando da parte PS5 (che trovate su Amazon), la prima console portatile Sony è un piccolo, grande oggetto da collezione.

Advertisement

Se il supporto al catalogo PSP è stato interrotto ormai tempo fa, è altrettanto vero che la piattaforma potrebbe presto tornare.

Come riportato su ResetEra, infatti, sembra infatti che Sony stia pensando al ritorno di una PlayStation Portable, esplicitamente pensata per i giochi PS4.

Il giornalista russo Anton Logvinov, che è stato il primo - o uno dei primi - a rendere noto che Sony avrebbe rilasciato i suoi giochi anche su PC, ha dichiarato che la compagnia sta preparando una nuova PSP e che i giochi PlayStation 4 saranno la punta di lancia.

Logvinov parla nello specifico dei giochi per PS4 che sono già disponibili su Steam Deck, quindi la possibilità che Sony rientri nel settore delle portatili non è del tutto campata in aria.

Ovviamente, al momento non vi è nulla di certo né tantomeno di ufficiale, sebbene l'idea che PSP possa in qualche modo tornare - non è chiaro come e in che forma - è sicuramente molto interessante.

Del resto, con PlayStation Portal Sony ha vinto la scommessa, visto che il dispositivo si è sorprendentemente rivelato essere un successo. Sony aveva ammesso che Portal è stata ideata solo per aumentare l'engagement con PS5 e non per ottenere profitti, quindi la cosa sorprende due volte.

Restando in tema, mesi fa una PSP d'oro è apparsa in primo piano nel video musicale "Jumbotron Shit Poppin" di Drake, assieme a una serie di altri oggetti costosi.

Infine, è anche vero che PS Portal rischia di diventare un pericoloso parallelo con PS Vita, come vi ha spiegato il nostro Gianluca Arena in uno speciale dedicato che trovate sulle nostre pagine.