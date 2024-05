PlayStation Portal è un successo (e ora è facile da trovare)

PlayStation Portal è sicuramente uno di quei dispositivi su cui molti non avrebbero scommesso un centesimo, ma che invece si sono rivelati un successo.

La "console" Sony (di cui trovate vari accessori su Amazon) permette di giocare ai propri videogiochi PS5 in portabilità grazie allo streaming.

Si tratta di un accessorio per molti ma non per tutti, come del resto vi abbiamo spiegato a chiare lettere nella nostra recensione.

Ora, come riportato anche da PlayStation Lifestyle, Sony Interactive Entertainment ha mantenuto la promessa di aumentare la disponibilità delle scorte di PlayStation Portal.

La console è ora disponibile presso quasi tutti i principali rivenditori e PlayStation Direct.

Ma non solo: sempre Sony ha anche pubblicato un trailer coi riconoscimenti da parte della stampa internazionale (lo trovate poco sotto, nel player dedicato), a quasi sei mesi dal lancio dell'hardware.

Un gran numero di utenti del subreddit di PS Portal ha riferito di essere riuscito ad accaparrarsi il dispositivo remoto con facilità.

Su Amazon Italia il dispositivo risulta acquistabile a questo indirizzo, nel caso vogliate approfittarne.

A dicembre dello scorso anno Sony aveva dichiarato che la risposta del pubblico al PS Portal aveva superato di gran lunga le sue aspettative.

L'azienda aveva dichiarato che la sua console "portatile" (notare le virgolette) è in fin dei conti un prodotto di nicchia destinato a un sottoinsieme specifico di possessori di PS5.

Ragion per cui, in altre parole, il colosso giapponese ha ammesso che Portal è stata ideata solo per aumentare l'engagement con PS5 e non per ottenere profitti.

Restando in tema, è anche vero che PS Portal rischia di diventare un pericoloso parallelo con PS Vita, come vi ha spiegato il nostro Gianluca Arena in uno speciale dedicato.

Infine, avete letto che cli hacker che erano riusciti a far funzionare i giochi PSP su PS Portal hanno aiutato Sony, per davvero?