PS5 Slim, spuntano le prime foto a confronto con l'originale

Siamo tutti curiosi di mettere le mani sulla nuova PlayStation 5, ribattezzata in qualche modo "Slim" come le sue sorelle maggiori dal corpo ridotto, che fecero seguito alle originali – affettuosamente rinominate come modelli "Fat" della console.

Fin dal giorno zero, infatti PS5 si è fatta notare per il suo design molto ingombrante, motivo per cui un redesign che la vedesse un po' meno imponente è stato molto atteso in questi anni.

Sappiamo che questo nuovo design dovrebbe arrivare molto presto, anche se non abbiamo ancora una data definitiva per il lancio italiano. Tuttavia, si direbbe che qualcuno abbia già a casa la console, dal momento che sono emerse online delle foto che vedono la nuova PS5 Slim fianco a fianco con PS5 Standard.

Così, se in precedenza vi avevamo già dato tutte le misure per farvi un'idea il più precisa possibile delle dimensioni, ora potete vedere con i vostri occhi come sarà il nuovo modello.

Le immagini, diffuse da diversi account su Twitter, vedono la Slim accanto a una PS5 con una scocca nera personalizzata.

È possibile notare come la nuova console sia meno spessa e meno alta, oltre alla sua particolare scocca divisa per quarti, con la parte superiore più lucida rispetto a quella opaca che si vede sotto.

Di seguito, anche alcune altre foto:

Non si possono invece apprezzare troppi dettagli sul lettore Blu-Ray estraibile, che sarà una delle caratteristiche più curiose (e sicuramente discusse) di questo nuovo modello.

Rimane da capire anche se la ventilazione funzionerà esattamente allo stesso modo e se ci saranno anche gli stessi slot interni per il contenimento della polvere, sotto la scocca bianca.

E, a proposito di scocche, vi ricordiamo che non potrete ovviamente utilizzare su questo nuovo modello quelle personalizzate che avete comprato per il modello originale. No, nemmeno quelle di Marvel's Spider-Man 2 fresche di uscita.