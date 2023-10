Nuova PS5 Slim vs PS5: quanto è più piccola?

Nelle scorse ore, Sony ha reso disponibili i dettagli ufficiali di una nuova PS5 – che potremmo ribattezzare come una "PS5 Slim", considerando che punta al suo essere più ridotta nel corpo rispetto alla versione standard.

La nuova versione della console, infatti, cerca di mantenere il design particolare della precedente, sposandolo però a un minor ingombro e alla possibilità di aggiungere a parte – per chi dovesse comprare la Digital – e in un secondo momento il lettore Blu-Ray.

Ma quanto è davvero più piccola PS5 Slim rispetto a PS5 Standard? Vediamo le dimensioni a confronto.

Nuova PS5 Slim vs PS5 standard: dimensioni e peso

PS5 2020 Nuova PS5 (Slim) Modello standard 390 x 104 x 260 mm 358 × 96 × 216 mm Modello digital 390 x 92 x 260 mm 358 × 80 × 216 mm

La differenza, quindi, è di diversi centimetri un po' in tutti i lati della console. Sony ha assicurato che il volume sarà ridotto del 30% rispetto all'enorme modello lanciato nel 2020, mentre il peso calerà del 18% per l'edizione con Blu-Ray e del 24% per la Digital.

Si passa quindi a circa 3,2 kg per la prima rispetto ai precedenti 4,5 kg e ai circa 2,6 kg per la seconda, rispetto ai precedenti 3,9 kg.

Riassumiamo di seguito:

PS5 2020 Nuova PS5 (Slim) Modello standard 4,5 kg 3,2 kg Modello digital 3,9 kg 2,9 kg

Nuova PS5 Slim vs altre console: dimensioni

Per aiutarvi a farvi un'idea delle dimensioni rispetto alle altre console, questi sono alcuni confronti:

Nuova PS5 (Slim) standard 358 × 96 × 216 mm Nuova PS5 (Slim) digital 358 × 80 × 216 mm PS4 (fat) 53 x 305 x 275 mm PS4 (Slim) 39 x 288 x 265 mm PS4 Pro 55 x 327 x 295 mm PS3 (fat) 98 x 325 x 275 mm PS3 (Slim) 65 x 290 x 290 mm PS3 (Super Slim) 60 x 290 x 230 mm PS2 (fat) 78,7 x 302,3 x 182,9 mm PS2 (Slim) 27,9 x 231 x 152 mm PlayStation 63,5 x 275 x 190 mm PSOne 38 x 193 x 144 mm Xbox Series X 301 x 151 x 151 mm Xbox Series S 275 x 151 x 65 mm

Come potete notare, insomma, si tratta di una console che ha ancora dimensioni piuttosto importanti rispetto ai precedenti modelli "Slim" che hanno fatto seguito, in ogni generazione di casa PlayStation, a quello che venne originariamente lanciato sul mercato.

Il lancio della nuova PS5 è atteso da novembre in USA e a seguire sugli altri mercati. Il nuovo modello sostituirà la PS5 attuale che, una volta esaurita, non sarà più commercializzata, divenendo così di fatto il nuovo standard.