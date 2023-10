Nuova PS5 Slim: dimensioni, SSD, prezzo e tutto quello che c'è da sapere

Dopo l'annuncio arrivato nelle scorse ore, sono tanti i dettagli che Sony ha reso noti per la sua nuova PS5, che potremmo definire "Slim" avendo un corpo ridotto rispetto ai modelli usciti nel 2020.

In questo articolo facciamo quindi il punto sulle specifiche e sulle novità della versione rivista della console, in modo che possiate orientarvi e trovare le risposte a tutti i vostri dubbi.

Nuova PS5 (Slim): tutto quello che c'è da sapere

La nuova PS5 è più potente della vecchia?

La nuova PS5 è una versione rivisitata nel design rispetto al modello precedente, ma non nelle specifiche. Non si tratta, insomma, di una sorta di "PS5 Pro" di metà generazione, come accadde ai tempi di PlayStation 4.

Questo significa che la potenza della console rimane la stessa, e che le performance dei giochi rimarranno le medesime che avreste sulla PS5 del 2020.

Dimensioni e peso: quanto è più piccola?

Per quanto riguarda le dimensioni, Sony ha assicurato che il volume è stato ridotto del 30% rispetto all'enorme modello del 2020.

Riassumiamo i dati sulle dimensioni in questa tabella:

PS5 2020 Nuova PS5 (Slim) Modello standard 390 x 104 x 260 mm 358 × 96 × 216 mm Modello digital 390 x 92 x 260 mm 358 × 80 × 216 mm

Per quanto concerne il peso, invece:

PS5 2020 Nuova PS5 (Slim) Modello standard 4,5 kg 3,2 kg Modello digital 3,9 kg 2,9 kg

Potete approfondire le dimensioni, il peso e il confronto con altre console in questa guida.

Specifiche tecniche

Sony ha reso note su PlayStation Blog tutte le specifiche tecniche della nuova PS5 che, ricordiamo, ha la stessa potenza dei modelli precedenti.

Non aspettatevi, quindi, performance migliorate per i giochi: il cambiamento significativo, al di là delle dimensioni del corpo della console in sé, risiede nell'SSD interno, che passa dai precedenti 825 GB agli attuali 1 TB.

Di seguito, tutte le specifiche.

Scheda tecnica nuova PS5 (standard)

Dimensioni 358 × 96 × 216 mm (larghezza x altezza x profondità) Peso circa 3,2 kg CPU • x86-64-AMD Ryzen™ “Zen 2”

• x86-64-AMD Ryzen™ “Zen 2”

• Frequenza variabile fino a 3.5 GHz GPU • Engine basato su AMD Radeon™ RDNA 2

• Supporto al Ray-tracing

• Frequenza variabile fino a 2.23 GHz (10,3 TFLOPS) Memoria GDDR6 16GB (448 GB/S) Archiviazione 1 TB con 5.5 GB/s di larghezza di banda in lettura (raw) Supporto alla lettura dei dischi Sì, con lettore di Blu-Ray fino a 100 GB Output video 4K 120 HZ, 8K, VRR (su HDMI 2.1) Audio Tempest 3D Audio Tech Porte • 1 x USB Type-C® port (Super-Speed USB 10Gbps)

• 1 x USB Type-C® port (Hi-Speed USB)

• 2 x USB Type-A port (Super-Speed USB 10Gbps) Connessione • Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)

• Wi-fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Scheda tecnica nuova PS5 (digital)

Dimensioni 358 × 80 × 216 mm (larghezza x altezza x profondità) Peso circa 2,6 kg CPU • x86-64-AMD Ryzen™ “Zen 2”

• x86-64-AMD Ryzen™ “Zen 2”

• Frequenza variabile fino a 3.5 GHz GPU • Engine basato su AMD Radeon™ RDNA 2

• Supporto al Ray-tracing

• Frequenza variabile fino a 2.23 GHz (10,3 TFLOPS) Memoria GDDR6 16GB (448 GB/S) Archiviazione 1 TB con 5.5 GB/s di larghezza di banda in lettura (raw) Supporto alla lettura dei dischi Sì, con aggiunta di lettore di Blu-Ray fino a 100 GB (acquistabile a parte) Output video 4K 120 HZ, 8K, VRR (su HDMI 2.1) Audio Tempest 3D Audio Tech Porte • 1 x USB Type-C® port (Super-Speed USB 10Gbps)

• 1 x USB Type-C® port (Hi-Speed USB)

• 2 x USB Type-A port (Super-Speed USB 10Gbps) Connessione • Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)

• Wi-fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Capacità di archiviazione: quanto spazio ho per i giochi su PS5 Slim?

Una novità sicuramente gradita del modello di PS5 rinnovato è il maggior spazio di archiviazione. Se quello uscito nel 2020 montava, infatti, un SSD interno da 825 GB, ora si passa a un taglio da 1 TB già in partenza.

Come sempre, non tutto lo spazio sarà interamente occupabile per il download dei giochi (una parte è riservata al sistema operativo su cui PS5 gira), ma questo significa che potremo salvare un po' più serenamente i nostri titoli preferiti, prima di doverne cancellare qualcuno per liberare un po' di GB per il prossimo.

Questa decisione, che allinea PS5 alle scelte operate anche da Microsoft con Xbox Series X e con il nuovo modello di Xbox Series S lanciato a settembre 2023, conferma che la teoria del «i giochi next-gen peseranno molto meno» grazie agli SSD che avrebbero permesso di evitare gli asset duplicati, non ha retto la prova del tempo.

Vediamo tutt'oggi uscire giochi dal peso anche superiore ai 100 GB (pensiamo anche al titanico Horizon: Forbidden West completo di Burning Shores, prodotto proprio da Sony) ed è importante avere lo spazio per poter salvare i propri software, soprattutto con connessioni non sempre al massimo per i download veloci.

Compatibilità dei giochi

Tutti i giochi PS5 saranno compatibili anche con il nuovo modello. Non trattandosi di una nuova iterazione migliorativa, ossia di una versione "Pro" della console, la potenza rimane uguale a quella della PS5 precedente.

I titoli avranno quindi le stesse prestazioni e non ci saranno giochi accessibili solo a chi possiede il nuovo modello, come ad esempio capitò ai tempi di New Nintendo 3DS.

Compatibilità degli accessori

Anche tutti gli accessori di PS5 standard – come controller, cuffie, telecomandi – saranno compatibili anche con la nuova PS5 Slim. L'unica vera eccezione a oggi nota è rappresentata dalle scocche personalizzate e colorate.

Avendo PS5 Slim un corpo diverso, rappresentato da quattro scocche principali, non sarà ovviamente possibile utilizzare le vecchie cover che avete comprato per la vostra PS5.

Se, quindi, stavate pensando di versare la vecchia console "fat" ma magari di tenere le scocche rosse, blu o viola che avete comprato, sappiate che non potete applicarle al nuovo modello – che evidentemente vedrà il lancio di personalizzazioni apposite, essendo destinato a diventare il nuovo standard.

Allo stesso modo, per via del design, non è compatibile la base di supporto originale di PS5, che avete utilizzato fino a ora per sistemarla in orizzontale o in verticale.

Posso ancora usare un SSD esterno?

In questo caso è già stato confermato che la risposta è sì: non ci saranno cambiamenti e potrete ancora usare un SSD esterno per avere spazio aggiuntivo per i vostri videogiochi preferiti.

Sony ha anche confermato che tutto il processo rimarrà identico: collegherete il vostro SSD e lo formatterete esattamente come fate già sull'originale modello di PS5, senza nessun cambiamento. Cambia l'SSD interno della console, che arriva a 1 TB, ma è l'unica novità relativa all'archiviazione.

Quando esce e quanto costa?

È stato confermato che la nuova PS5 (Slim) arriverà a partire da novembre in USA e poi nei mesi successivi sul resto dei mercati. Vedremo quindi se già quest'anno prima di Natale noteremo i nuovi modelli anche in Italia, o se sarà necessario attendere il 2024.

I prezzi per il nostro mercato saranno identici a quelli del vecchio modello:

PS5 Standard : 549,99 euro

: 549,99 euro PS5 Digital: 449,99 euro

Sarà inoltre possibile acquistare a parte il lettore Blu-Ray, per chi dovesse decidere di comprare la versione Digital e magari ripensarci in futuro. Il costo del lettore è di 119,99 euro.

All'interno della confezione della nuova PS5 è incluso un supporto per posizionare la console in orizzontale (ossia distesa). Se, invece, volete sistemarla in verticale (in piedi) avrete stavolta bisogno di un supporto specifico venduto a parte, che avrà un costo di listino di 29,99 euro.