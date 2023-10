PS5 "Slim" potrebbe avere una data di uscita

Giorni fa è stato confermato che la nuova PS5 "Slim" arriverà a partire da novembre in USA e poi nei mesi successivi sul resto dei mercati, sebbene a quanto pare ora abbiamo una data di uscita più precisa.

Questa nuova versione andrà di fatto a sostituire l'attuale modello della console, che potete in ogni caso recuperare ad un ottimo prezzo.

Advertisement

Certo, il nuovo modello non sembra essere andato a genio a tutti, ma è anche vero che la maggior parte degli acquirenti è comunque davvero curiosa di saperne di più.

Come riportato anche da PushSquare, infatti, un nuovo rapporto dell'affidabile leaker di PS Plus billbil-kun afferma che Sony lancerà il suo nuovo modello hardware PS5 prima in un bundle con Marvel's Spider-Man 2 l'8 novembre 2023.

La nuova console sarà poi disponibile in versione standalone due giorni dopo, ossia il 10 novembre 2023.

Il bundle con Marvel's Spider-Man 2 costerà apparentemente 559,99 dollari, presumibilmente comprensivo di un codice digitale da utilizzare sul PS Store e del modello più sottile con unità disco.

Sony rilascerà anche una versione solo digitale dell'hardware aggiornato, con la possibilità di collegare un'unità disco in un secondo momento. Sarà infatti possibile acquistare a parte il lettore Blu-ray, per chi dovesse decidere di comprare la versione Digital e magari ripensarci in futuro (il costo del lettore è di 119,99 euro).

All'interno della confezione della nuova PS5 è incluso un supporto per posizionare la console in orizzontale, mentre se volete sistemarla in verticale avrete stavolta bisogno di un supporto specifico venduto a parte, che avrà un costo di listino di 29,99 euro.

Se volete saperne di più, sulle nostre pagine abbiamo fatto il punto su tutti i dettagli e gli interrogativi legati alla nuova PS5 Slim, che sostituisce il modello di PlayStation 5 del 2020.

Ma non solo: mettiamo a confronto le dimensioni della nuova PS5 Slim rispetto a PS5 standard: quanto sarà effettivamente più piccola?