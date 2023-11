PS5 si aggiorna ancora con un nuovo update: ecco cosa cambia

Un nuovo aggiornamento del firmware di PS5 è disponibile a partire dalla giornata oggi, 8 novembre, per il download e per l’installazione.

Erano alcuni giorni che i possessori della console (con pad DualSense che trovate su Amazon) non ricevevano un nuovo update di sistema.

Nelle scorse settimane un nuovo update nascosto di PS5 ha introdotto la possibilità di verificare gli aggiornamenti per tutti i vostri videogiochi dalla home.

Ora, dopo l'ultimo aggiornamento del firmware 23.02-08.20.00.06 di PlayStation 5, la console Sony riceve ora ulteriori migliorie grazie al firmware 23.02-08.20.02.06.

L'aggiornamento migliora la stabilità della console e nulla più, tanto che al momento in cui scriviamo non è stata rilasciata alcuna nota di rilascio ufficiale.

Ragion per cui, è confermato il fatto che si tratta di una patch minore, visto anche che il tutto pesa "solo" 851,3 MB.

Infine, sottolineiamo che l'aggiornamento 23.02-08.20.02.06 non richiede il riavvio della console.

Non è chiaro se e quando verranno rilasciati ulteriori update per la piattaforma di casa Sony, visto che spesso e volentieri i nuovi firmware vengono rilasciati un po' a sorpresa, senza alcun annuncio che ne anticipi la diffusione.

Sicuramente, vi terremo aggiornati qualora vi fossero novità sostanziali o nuovi aggiornamenti da scaricare installare sulle vostre PS5.

Restando in tema, Sony ha annunciato una brutta notizia per tutti i giocatori che amavano condividere facilmente sui social i propri scatti e clip: tra pochi giorni PS5 e PS4 non includeranno più l'integrazione con X, social noto anche come Twitter.

Ma non solo: da poche ore sono ufficialmente disponibili tutti i nuovi giochi gratis proposti da PlayStation Plus per il mese di novembre 2023: tutti gli utenti iscritti potranno dunque espandere la loro raccolta e divertirsi con omaggi imperdibili.

Infine, PlayStation 5 sta per compiere tre anni di presenza sul mercato, e Sony ce lo ricorda con uno spot nuovo di zecca.