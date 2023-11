PS5 e PS4 stanno per dire addio a una feature importante

Sony ha annunciato una brutta notizia per tutti i giocatori che amavano condividere facilmente sui social i propri scatti e clip videoludiche più interessanti: tra pochi giorni PS5 e PS4 non includeranno più l'integrazione con X, social network precedentemente noto come Twitter.

Le funzionalità social sono state uno dei fiori all'occhiello della precedente generazione di console, ma ultimamente la loro importanza è andata diminuendo sempre di più, fino ad arrivare alla nuova drastica decisione di PS5 (la trovate in sconto su Amazon) e PS4 di farne a meno.

Come segnalato da GamesRadar+, Sony ha infatti iniziato a inviare ai suoi utenti una notifica per informarli della rimozione imminente di questa integrazione, a iniziare dal prossimo lunedì:

«A partire dal 13 novembre 2023, l'integrazione con X (precedentemente conosciuto come Twitter) non funzionerà più sulle console PlayStation 5 e PlayStation 4. Questo include l'abilità di visualizzare qualunque contenuto pubblicato su X nella PS5/PS4, e l'abilità di pubblicare e visualizzare contenuti, trofei, e altre attività legate al gameplay su X direttamente da PS5/PS4 (o collegare un account X per poterlo fare)».

Di conseguenza, tra meno di una settimana non sarà più possibile condividere i vostri contenuti sul social network con un semplice pulsante, dando così addio ai celebri hashtag #PS5Share e #PS4Share.

Come sempre, gli utenti potranno però continuare a catturare i loro momenti preferiti e a salvarli, per poi ripubblicarli a mano sui loro social network preferiti.

Al momento, Sony non ha comunicato perché ha deciso di rinunciare a questa importante feature social, ma è molto probabile che sia legata alle recenti modifiche per l'utilizzo di API implementate da X, che le hanno rese eccessivamente più costose.

Una decisione simile, del resto, era già stata adottata da Xbox a pochi giorni di distanza dall'annuncio delle modifiche di utilizzo del social network.

È plausibile immaginare che non tutti gli utenti prenderanno con favore questa notizia, che si aggiunge alla già controversa scelta di obbligare gli utenti a registrare su internet il lettore ottico della nuova PS5. A tal proposito, se siete curiosi di scoprire nel dettaglio che cosa cambia tra le due console, vi lasciamo a un interessante videoconfronto.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi di riscattare i giochi di ottobre di PlayStation Plus finché siete in tempo: tra poche ore arriveranno i nuovi omaggi mensili.