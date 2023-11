PS5 sta per compiere tre anni e rivela quanti sono i giochi disponibili sulla console

PlayStation 5 sta per compiere tre anni di presenza sul mercato, e Sony ce lo ricorda con uno spot nuovo di zecca.

L'attuale modello della console, che potete in ogni caso recuperare , ha infatti registrato un buon incremento delle vendite.

Senza contare anche l'arrivo della prossima PS5 "Slim", la quale sta svelando le sue caratteristiche settimana dopo settimana.

Ora, dopo che Sony ha dichiarato di puntare a 25 milioni di console spedite per l'anno fiscale, il nuovo spot "Vivi nuove emozioni con PlayStation 5" presenta tutte le emozioni ispirate dal gaming su PS5.

«La prossima settimana ricorre il terzo anniversario dal lancio di PS5 e volevamo cogliere l’occasione per ringraziare gli oltre 40 milioni di giocatori che si sono uniti alla nostra community di PS5 globale», scrive Andrea Perez, Senior Vice President, Brand, Product & Services Marketing via PS Blog.

«In questi primi tre anni, PlayStation Studios e sviluppatori indipendenti hanno lanciato oltre 2500 giochi per PS5 per far divertire i gamer, tra cui titoli amatissimi negli ultimi mesi, come Marvel’s Spider-Man 2, Baldur’s Gate 3 e Final Fantasy XVI».

E ancora: «Il nostro ultimo spot presenta tutto il ventaglio di emozioni che i giocatori vivono mentre esplorano gli universi di PS5, da un istante di paura dovuto all’incontro ravvicinato con un “Clicker” di The Last of Us Part I, alla gioia di vedere dei Mooncalf in Hogwarts Legacy e di diventare amico di un lupo dei ghiacci in FF XVI».

