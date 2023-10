PS5, un update "segreto" introduce una feature molto utile

Sembra che Sony abbia deciso di rilasciare una nuova patch "nascosta" per PS5, considerando che nelle scorse ore è emersa una feature inedita a sorpresa molto utile, precedentemente assente dalle console next-gen.

In attesa che siano disponibili i nuovi modelli "slim", tutti gli utenti che possiedono già PlayStation 5 (la trovate in offerta su Amazon) potranno monitorare più facilmente i loro videogiochi preferiti, assicurandosi sempre di avere a disposizione le ultime versioni.

Come riportato da ComicBook, adesso è infatti possibile controllare manualmente gli aggiornamenti per ogni singolo titolo installato direttamente dal nostro menù home, senza alcun bisogno di dover necessariamente avviare i giochi.

Basterà infatti utilizzare il tasto Opzioni e vedrete comparire, tra le diverse selezioni, anche la casella "Verifica disponibilità aggiornamento": una feature molto utile e già presente in altre console, ma che finalmente è sbarcata anche su PS5.

La vera novità è che questa funzionalità ora è stata estesa anche alla raccolta di giochi, ovvero a tutti quei titoli che non dovessero comparire nel menù home perché non avviati recentemente: prima dell'update, l'unico modo per verificare l'aggiornamento era di avviarli a mano e "costringere" PS5 al download.

Pare che si sia trattato di un aggiornamento rilasciato server-side, dunque senza alcuna necessità di riavviare la console e in modo automatico: alcuni fan hanno infatti segnalato di non aver ancora ricevuto questa opzione.

Per quanto ci riguarda, abbiamo già verificato che l'opzione è effettivamente comparsa anche sulle nostre console: se la "patch segreta" vi è arrivata, dovreste vedere la verifica di nuovi aggiornamenti direttamente sotto alla scelta "Gioca".

Non è la prima volta che gli utenti scoprono feature nascoste senza alcun annuncio ufficiale: nell'ultimo aggiornamento era stata introdotta anche la possibilità di scoprire i titoli più giocati da noi e dai nostri amici.

Restando in tema di novità vi ricordiamo che presto sarà disponibile anche lo streaming di giochi PS5, in esclusiva per gli abbonamenti PlayStation Plus Premium: una funzionalità in arrivo dal 23 ottobre.

Inoltre, entro la fine dell'anno sarà disponibile, come accennavamo in apertura, il nuovo modello di PlayStation 5, molto più sottile e compatto rispetto alle versioni già in circolazione.