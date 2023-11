PlayStation Plus, disponibili i giochi gratis di novembre 2023

Da questo momento sono ufficialmente disponibili tutti i nuovi giochi gratis proposti da PlayStation Plus per il mese di novembre 2023: tutti gli utenti iscritti potranno dunque espandere la loro raccolta e divertirsi con omaggi imperdibili.

Ricordiamo come sempre che i giochi gratuiti mensili sono disponibili per qualunque utente iscritto al servizio, a partire dal piano Essential (trovate gift card dedicate su Amazon) e che una volta riscattati resteranno vostri per sempre. A patto, ovviamente, di restare abbonati.

La line-up si aggiorna costantemente ogni primo martedì del mese: significa che, se non avevate già riscattato gli omaggi gratuiti di ottobre, purtroppo non potrete più farlo. Se li avevate invece aggiunti, potete continuare a scaricarli anche adesso.

Per quanto riguarda invece i giochi gratis di novembre 2023, potete già riscattarli adesso dalle vostre console PS5 o PS4 accedendo all'apposita sezione di PlayStation Plus. In alternativa, potete dirigervi comodamente ai seguenti link per procedere al riscatto via web:

PlayStation Plus: giochi gratis di novembre 2023

Ricordiamo che tutti i giochi gratis offerti a novembre resteranno disponibili fino al primo martedì del prossimo mese, ovvero il 5 dicembre 2023.

Il nostro consiglio, come sempre, è dunque quello di riscattare fin da subito tutti i nuovi omaggi proposti da PlayStation Plus, così da non rischiare di dimenticarvene e giocarli con i vostri tempi.

Curiosamente, Mafia II Definitive Edition non è stato reso disponibile per tutti gli utenti: a causa di alcuni problemi dovuti alla classificazione del prodotto, PlayStation Plus lo ha sostituito in alcuni paesi con un altro titolo, seppur a nostro parere decisamente meno interessante. Ovviamente, questa problematica non riguarderà in alcun modo i giocatori italiani.

Ricordiamo che recentemente Sony ha deciso di aumentare il prezzo annuale dei servizi in abbonamento, con la volontà di renderli «grandiosi».