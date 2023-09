PS5, nuovo aggiornamento disponibile da ora: ecco le novità

Con un comunicato a sorpresa rilasciato sul blog ufficiale, Sony ha annunciato di aver appena rilasciato un nuovo aggiornamento per PS5, scaricabile già da adesso in tutto il mondo.

La nuova patch per PlayStation 5 (la trovate in offerta su Amazon) si preoccuperà principalmente di miglioramenti legati all'accessibilità, oltre a nuove funzionalità per l'audio e per i social.

Advertisement

Per quanto riguarda le funzionalità di accessibilità, il nuovo update vi permetterà di utilizzare un secondo controller DualSense come se fosse un unico dispositivo: un'ottima funzionalità per aiutarvi a giocare in compagnia di amici o, in alternativa, se volete aiutare qualcuno a superare delle fasi particolarmente difficili senza dovervi passare il controller.

Inoltre, adesso potrete attivare gli effetti del feedback aptico anche all'interno del menù di sistema, migliorando l'immersione e aiutando gli utenti che soffrono di disabilità visive o uditive parziali.

Il nuovo aggiornamento di PS5 introduce anche il supporto HDMI ai dispositivi audio con tecnologia Dolby Atmos e miglioramenti delle funzionalità social, con interfacce migliorate, la possibilità di interagire con i messaggi utilizzando le emoji e tanto altro ancora.

Tra le tante novità adesso avrete anche la possibilità di rendere la vostra PS5 più silenziosa, disattivando il fastidioso "beep" all'accensione della console: basterà andare su Impostazioni, Sistema e "Segnale acustico" per impostarne il volume. Una feature che era già stata testata nello scorso update per insider e che li aveva entusiasmati.

Infine, ma certamente non per importanza, segnaliamo che grazie a questa nuova patch adesso saranno supportati SSD più capienti, arrivando a una capacità massima di 8TB. Ovviamente, dovrete comunque assicurarvi che rispettino le caratteristiche per la massima compatibilità su PS5.

L'aggiornamento è già disponibile da adesso per il download: non possiamo che invitarvi a scaricarlo il prima possibile per godervi tutte le ultime novità.

Restando in tema di novità, vi ricordiamo che da poche ore sono disponibili nuovi imperdibili sconti su PlayStation Store, che includono anche alcune delle perle che potrebbero esservi sfuggite nel 2023.