PS5, una feature del nuovo update sta entusiasmando i fan

Fin dal lancio di PlayStation 3, Sony ha deciso di comunicare ai suoi utenti la corretta accensione delle console con un "beep" particolarmente rumoroso: una feature presente anche su PS5, ma che fino a questo momento era impossibile disattivare.

Se per il comune uso giornaliero è improbabile che l'effetto sonoro possa recare particolare disturbo, è difficile però non simpatizzare con gli utenti che provano fastidio ad ascoltare tonalità particolarmente elevate, o per chi vuole accendere PlayStation 5 (la trovate in sconto su Amazon) nel cuore della notte senza svegliare nessuno.

Fortunatamente, sembra che Sony abbia finalmente deciso di pensare anche a queste categorie di utenti: nell'ultimo aggiornamento in versione beta, attualmente disponibile solo per pochi utenti, è stata scoperta anche la possibilità di disattivare definitivamente il "beep" all'avvio.

Una novità che, come segnalato da Game Rant, ha già acceso l'entusiasmo del pubblico: è la prima volta che viene introdotta quella che all'apparenza potrebbe sembrare perfino una feature ovvia, ma che di fatto non era mai stata presente.

Una volta installato l'aggiornamento, basterà infatti dirigersi nel relativo menù delle impostazioni di sistema, all'interno del quale troverete la categoria per gestire il suono del "beep": gli utenti potranno dunque scegliere se regolarne semplicemente il volume — magari per renderlo meno rumoroso — o se disattivarlo del tutto.

Al momento l'aggiornamento in versione beta non è stato reso disponibile per gli utenti italiani, ma considerata la grande quantità di feature in arrivo — inclusa la possibilità di utilizzare SSD fino a 8TB — dovrebbe solo essere questione di tempo: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine.

In ogni caso, la console next-gen di casa Sony è un incredibile successo: PS5 ha già venduto addirittura oltre 40 milioni di unità.

Se non li avete ancora riscattati, vi ricordiamo anche che tra pochi minuti non saranno più disponibili i giochi gratis PS Plus di luglio: vi aggiorneremo non appena saranno riscattabili i nuovi omaggi.