PS5, Sony vi consiglia 21 perle nascoste del 2023 da recuperare il prima possibile

Il 2023 si è già dimostrato un anno che i fan non dimenticheranno facilmente: abbiamo infatti assistito all'uscita di numerosi videogiochi importanti, al punto che spesso risulta molto difficile tenerne il conto.

Ne è più che consapevole anche Sony stessa, che ha deciso di venire incontro ai fan che possiedono PS5 (la trovate in sconto di 100 euro su Amazon) suggerendo diverse perle nascoste rilasciate nei primi mesi dell'anno che, a causa di diverse uscite importanti, potrebbero esservi sfuggite.

Con un'editoriale pubblicato sul sito ufficiale di PlayStation, Sony ha dunque deciso di proporre ben 21 perle nascoste del 2023 videoludico che dovrebbero essere recuperate alla prima occasione.

Un elenco che non è stato compilato in ordine di importanza o di priorità, ma che intende semplicemente dare maggiore risalto a tutti quei titoli che, per un motivo o per un altro, potrebbero non aver ricevuto l'attenzione che meritavano:

Dredge Tchia Season: A letter to the future PowerWash Simulator Humanity Dead Island 2 Theatrhythm Final Bar Line A Space for the Unbound Post Void Octopath Traveler 2 Wo-Long: Fallen Dynasty The Legend of Tianding One Piece Odyssey Final Fantasy I-VI Bundle The Light Brigade Convergence: A League of Legends Story Like A Dragon: Ishin! Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly Bramble: The Mountain King Before Your Eyes Moss: Book 2

Nell'elenco troverete anche giochi disponibili per PS VR2, il nuovo visore next-gen di Sony che, pur essendo andato meglio del suo predecessore, probabilmente non ha ancora ottenuto il successo sperato per il gaming in realtà virtuale.

In ogni caso, se non avete ancora avuto l'occasione di provare questi titoli, non possiamo che consigliarvi anche voi di tenerli in considerazione e recuperarli alla prima occasione.

Chiaramente, non bisogna anche dimenticarsi le ultime importantissime uscite come Baldur's Gate 3, disponibile solo da ieri e che per Metacritic è già il miglior gioco PS5 di sempre.