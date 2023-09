PlayStation Store, nuovi sconti fino all'84% sui Grandi Giochi: ecco i migliori

Da questo momento i fan su PS5 e PS4 possono approfittare di nuove offerte particolarmente interessanti: PlayStation Store ha infatti avviato la promozione "Grandi Giochi, Grandi Affari", dedicata ad alcune delle migliori produzioni per le console di casa Sony.

Grazie a queste nuove offerte, gli utenti potranno infatti acquistare giochi anche fino all'84% di sconto, che include anche alcune delle produzioni più interessanti rilasciate durante il 2023.

Ad esempio, tra le nuove offerte vogliamo segnalare gli sconti dedicati a Hogwarts Legacy e al remake di Resident Evil 4 (se preferite l'edizione fisica, lo trovate anche su Amazon), che potete acquistare rispettivamente con il 30% e il 43% di sconto.

Non potevano mancare anche le esclusive di casa PlayStation, con The Last of Us Parte I in testa: il remake della prima avventura di Ellie e Joel potrà essere vostro con il 25% di sconto. Le offerte più generose vi permetteranno anche di fare recuperi molto importanti, come la Definitive Edition di Tekken 7 disponibile all'84% in meno.

Questi ovviamente erano solo alcuni esempi: di seguito troverete una nostra personale selezione con le migliori nuove offerte disponibili su PlayStation Store.

A Plague Tale: Requiem a 35,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 40%

a 35,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 40% Assassin's Creed Valhalla a 17,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 75%

a 17,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 75% Call of Duty: Modern Warfare II a 39,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 50%

a 39,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 50% Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion a 41,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 30%

a 41,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 30% Dead Island 2 Deluxe a 52,49€ (anziché 74,99€) - Sconto del 30%

a 52,49€ (anziché 74,99€) - Sconto del 30% Dead Space Remake Deluxe a 62,99€ (anziché 89,99€) - Sconto del 30%

a 62,99€ (anziché 89,99€) - Sconto del 30% Dying Light 2 Stay Human a 34,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 50%

a 34,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 50% F1 23 Champions Edition a 59,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 40%

a 59,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 40% Hogwarts Legacy: Digital Deluxe a 59,49€ (anziché 84,99€) - Sconto del 30%

a 59,49€ (anziché 84,99€) - Sconto del 30% Octopath Traveler II a 44,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 25%

a 44,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 25% One Piece Odyssey a 34,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 50%

a 34,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 50% Resident Evil 4 Remake a 39,89€ (anziché 69,99€) - Sconto del 43%

a 39,89€ (anziché 69,99€) - Sconto del 43% Sekiro: Shadows Die Twice GOTY a 34,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 50%

a 34,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 50% Sonic Frontiers a 29,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 50%

a 29,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 50% Star Wars Jedi: Survivor Deluxe a 69,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 30%

a 69,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 30% Stray a 22,49€ (anziché 29,99€) - Sconto del 25%

a 22,49€ (anziché 29,99€) - Sconto del 25% Tekken 7: Definitive Edition a 19,19€ (anziché 119,99€) - Sconto dell'84%

a 19,19€ (anziché 119,99€) - Sconto dell'84% The Last of Us Parte I a 59,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 25%

a 59,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 25% The Last of Us Parte II a 29,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 40%

a 29,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 40% The Witcher 3: Wild Hunt a 11,99€ (anziché 29,99€) - Sconto del 60%

Tutte le nuove offerte di PlayStation Store resteranno disponibili fino al 28 settembre alle ore 00.59: se volete scoprire tutti i giochi proposti, vi consigliamo di consultare la promozione nel dettaglio al seguente indirizzo.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che avete ancora poche ore a disposizione per approfittare degli sconti sulle migliori perle indie, oltre all'offerta settimanale dedicata all'impegnativo Sifu.

Stanno anche per terminare i Doppi Sconti per gli utenti iscritti a PS Plus: per aiutarvi nella vostra scelta, abbiamo anche selezionato i migliori giochi da acquistare a meno di 20 euro.