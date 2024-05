PS5 ha superato Xbox di quasi 5 a 1 nell'ultimo trimestre

A quanto pare, la console PS5 di Sony ha superato le Xbox Series X|S, con sorpresa di nessuno.

Vero anche che le PlayStation 5 (la trovate in sconto su Amazon) piazzate nel corso dell'anno fiscale 2023 sono state circa 20.8 milioni: numero inferiore — seppur non di molto — alle previsioni di 21 milioni.

Del resto, che le vendite di tutte le console fossero in crollo per tutto il 2024 lo sapevamo.

Un dato che è stato confermato anche da Sony, con gli ultimi numeri di PS5 che si sono rivelati leggermente inferiori alle aspettative.

In effetti, sappiamo che il mercato ha favorito PlayStation fin dal flop dell'era Xbox One. Tuttavia, una recente stima delle vendite sottolinea un enorme divario tra le due piattaforme (via PureXbox).

Secondo Daniel Ahmad, analista di Niko Partners, nell'ultimo trimestre PS5 ha superato di quasi cinque volte le vendite di Xbox Series X e S.

Ahmad non ha fornito le cifre esatte delle vendite di Xbox, ma ha indicato quelle di PS5, con la console che ha venduto 4,5 milioni di unità nell'ultimo trimestre.

Questo porterebbe le vendite di Series X|S a meno di un milione nello stesso periodo. Non siamo sicuri di quanto questa cifra sia bassa di per sé, specialmente in un periodo non proprio florido per Xbox, ma di certo sembra decisamente bassa se paragonata agli ultimi dati di Sony sulla PS5.

Basti pensare che alla fine del 2023 i dati di vendita complessivi delle due piattaforme sembravano favorire PS5 con un rapporto di circa 2 a 1 rispetto a Xbox Series X|S.

La scorsa settimana, nel bel mezzo della bagarre Xbox legata alle chiusure degli studi Bethesda, in molti si sono chiesti se alcuni commenti di Sarah Bond lasciassero intendere un allontanamento dall'hardware della console Xbox in futuro.

Vero anche che nei mesi scorsi è emerso che Microsoft ha registrato un nuovo devkit Xbox nel mercato coreano, diverso da quello per Series X|S: nuova console in arrivo?