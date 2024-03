Xbox lancerà una nuova console? Spunta un devkit inedito

Potrebbero non esserci novità imminenti in vista soltanto in casa PlayStation, dopo il leak delle presunte specifiche di PS5 Pro: anche Xbox sembrerebbe quasi pronta a lanciare una nuova console, almeno a giudicare da una segnalazione arrivata dal mercato sudcoreano.

Come segnalato infatti dall'account KoreaXboxNews su X e rilanciato da Wccftech, la National Radio Research Agency in Corea del Sud ha certificato un nuovo devkit di Xbox: una procedura necessaria per permetterne l'utilizzo nel territorio.

Questo devkit presenta inoltre un numero di serie diverso da quello utilizzato per Xbox Series X (la trovate su Amazon) e Series S, che comunque era stato registrato 5 mesi prima del lancio delle console next-gen.

Ciò sembrerebbe inevitabilmente suggerire che questo nuovo modello misterioso riguarderebbe un nuovo dispositivo di casa Xbox, con buone possibilità che possa trattarsi proprio di una nuova console da lanciare sul mercato.

Resta ovviamente da capire se si tratti di un hardware più potente — già anticipato dalla stessa Xbox e che dovrebbe rappresentare «il più ampio balzo in avanti tecnico mai visto» — oppure se sia una variante diversa delle console attualmente presenti sul mercato.

Ricordiamo infatti che un leak arrivato tramite la causa legale contro la FTC per l'acquisizione di Activision Blizzard aveva svelato la possibilità di un refresh di Xbox Series X senza lettore ottico: il devkit potrebbe dunque riguardare anche questa versione.

Curiosamente, nelle scorse settimane alcune indiscrezioni sembravano aver confermato proprio questa supposizione: si vociferava infatti di una nuova Xbox Series X di colore bianco e solo in digitale, che sarebbe dovuta uscire tra giugno e luglio.

Un periodo che appare molto vicino ai 5 mesi che hanno separato il precedente devkit dal lancio di Series X|S sul mercato sudcoreano.

Ovviamente, in assenza di commenti ufficiali, non possiamo fare altro che invitarvi a prendere queste speculazioni con le dovute precauzioni: vedremo se nelle prossime settimane arriveranno chiarimenti su questo misterioso dispositivo Xbox.