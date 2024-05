Le console stanno morendo: vendite in crollo nel 2024

Il futuro dei videogiochi è il digital delivery, indubbiamente, e guardando ai dati di vendita delle console è probabile che questo tipo di hardware troverà presto la sua fine, perché le vendite sono in crollo.

Come riporta Games Industry, infatti, le console di videogiochi stanno soffrendo moltissimo nel 2024.

Le vendite di hardware in calo del 39% rispetto ad aprile a 71.000 unità vendute. Tutte e tre le piattaforme principali continuano a registrare cali, con vendite complessive di console in calo di quasi il 30% da inizio anno.

Finora le vendite di console della serie Xbox sono diminuite di poco meno del 25%, le vendite di PS5 sono diminuite di poco più del 25% e le vendite di Switch sono diminuite del 38%. Secondo gli analisti è una situazione che probabilmente continuerà finché non vedremo nuovo hardware, o videogiochi che contribuiranno ad aumentare le vendite con la loro importanza.

Tolta Nintendo, che sta continuando un trend positivo ma con numeri che sono leggermente in calo, effettivamente anche PS5 si era già dimostrata come in calo seppure con un volume di vendite ancora molto buono. Così come Xbox, che sta faticando ancora di più per via del suo periodo generalmente non troppo positivo (per usare un eufemismo).

Di conseguenza, riporta Games Industry, anche le vendite di accessori sono in calo del 28% rispetto a marzo ma in aumento del 7% rispetto ad aprile dello scorso anno.

Il mercato dei videogiochi sta soffrendo in generale, e non è certo una novità. A febbraio abbiamo visto dei numeri in calo per le vendite software, così come a marzo, e in entrambi i casi ci sono stati dei fenomeni come Helldivers 2 (lo trovate su Amazon) per risollevare la situazione.

Vedremo se il resto del 2024 sarà in grado di ridare una spinta alle vendite, anche se l'intera filiera videoludica sta soffrendo fino ai negozi al dettaglio.