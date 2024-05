Le vendite di PS5 crollano del 29% ogni anno

Nelle ultime settimane avevamo segnalato come le vendite di tutte le console fossero in crollo per tutto il 2024: un dato che adesso è stato confermato anche da Sony, con gli ultimi numeri di PS5 che si sono rivelati leggermente inferiori alle aspettative.

Nel corso dell'ultimo report fiscale, pubblicato solo poche ore fa, la casa di PlayStation ha infatti sottolineato come, nonostante i numeri rimangano comunque positivi, anche per le console di ultima generazione è stato registrato un calo da non sottovalutare.

Come segnalato da Tom Warren di The Verge, Sony ha sottolineato che le vendite di PS5 sono in calo del 29% ogni anno, costringendo la compagnia a rivedere costantemente le proprie previsioni al ribasso.

Dati che confermano dunque le stime arrivate da VGChartz nelle scorse settimane, nonostante i numeri di PS5 rimangano comunque molto positivi nel loro complesso.

Le console PlayStation 5 (la trovate in sconto su Amazon) piazzate nel corso dell'anno fiscale 2023 sono state circa 20.8 milioni: numero inferiore — seppur non di molto — alle previsioni di 21 milioni.

A causa di questo costante calo annuale, Sony ha anche sottolineato di aspettarsi di vendere un numero di console inferiori nel prossimo anno, corrispondente a circa 18 milioni complessivi.

Numeri che restano comunque positivi, soprattutto se paragonati a Xbox Series X|S, ma che confermano quanto le console ormai sembra facciano sempre più fatica a imporsi nel panorama videoludico odierno.

Chissà se la tanto chiacchierata PS5 Pro, che Sony potrebbe aver implicitamente "confermato" facendo rimuovere un video leak, possa eventualmente aiutare a spingere le vendite, ma pare proprio che il boom degli scorsi anni sia destinato a restare un lontano ricordo.

Insieme a queste stime di mercato, Sony ha colto l'occasione per annunciare chi saranno i sostituti di Jim Ryan. E l'utilizzo del plurale non è un errore: ci saranno due nuovi CEO.