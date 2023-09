PS4, nuovo aggiornamento disponibile: ecco le novità

Sony ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento firmware per PS4: da questo momento, potete scaricare la patch 11.00 sulle vostre console old-gen.

Proprio in queste ore Sony ha anche annunciato di aver rilasciato in tutto il mondo un nuovo aggiornamento a sorpresa per PS5: scopriamo tutte le novità.

Come riportato anche da PSU, l'aggiornamento di sistema 11.00 di PS4 è ora disponibile per il download e consente di effettuare il login senza password con l'app PlayStation.

L'update di sistema per PlayStation 4 è stato rilasciato oggi da Sony Interactive Entertainment dopo il lancio dell'ultimo firmware per PS5.

Come previsto, quest'ultimo firmware per PS4 non aggiunge nulla di rilevante, anche se è un passo avanti rispetto ai soliti "miglioramenti della stabilità del sistema" che vediamo di solito.

Ecco, poco sotto, le novità incluse nelle note ufficiali della patch rilasciata da Sony:

Da ora è possibile accedere alla PS4 senza password con PS App. Sul vostro dispositivo mobile, scansionate il codice QR per accedere, proprio come per la PS5.

Da ora è possibile vedere le reazioni emoji ai messaggi.

Sono stati migliorati i messaggi e l'usabilità su alcune schermate.

Il download dell'aggiornamento di sistema partirà come sempre in automatico una volta avviata la console collegata regolarmente alla vostra linea Wi-Fi.

