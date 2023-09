PS Plus aumenta di prezzo, ma solo il 5% di utenti usa i giochi "gratis" Premium

Da pochi giorni è ormai diventato ufficiale il controverso aumento di prezzo per gli abbonamenti annuali di PlayStation Plus: Sony ha deciso di rendere il suo servizio molto più costoso per chi sceglierà di acquistare le ricariche annuali, pur ribadendo che resta più economico rispetto a comprare i singoli mesi.

Una decisione che non ha trovato d'accordo tutti i fan, che hanno manifestato tutte le loro perplessità nei forum e social media, arrivando in determinati casi a cancellare addirittura i rinnovi annuali.

In ogni caso, nonostante le proteste, l'aumento è ormai ufficiale: per un anno di PS Plus Essential saranno necessari circa 72 euro (trovate una gift card apposita su Amazon), per Extra circa 126 euro e per Premium addirittura quasi 152 euro all'anno.

Un abbonamento quest'ultimo diventato particolarmente costoso per le tasche dei giocatori PlayStation, ma i giochi gratuiti proposti sono davvero così popolari da giustificare la cifra richiesta?

Secondo l'ultima analisi di TrueTrophies e GameInsights, sembrerebbe proprio di no: è stato infatti riportato che solo il 5% di tutti i giocatori hanno utilizzato i giochi "gratis" offerti su PlayStation Plus Premium nel 2023. Per essere più precisi, il 4.97% degli utenti.

Una cifra più generosa può essere ottenuta prendendo in considerazione i soli mesi in cui i titoli di PS Plus Premium hanno raggiunto la top 200 dei più giocati su PlayStation: in tal caso, la percentuale si può alzare fino a superare il 10%.

Tuttavia, si tratta di una statistica che deve scegliere volutamente di scartare i mesi in cui i giochi in questione sono stati ignorati e che, di conseguenza, non è in linea con la realtà dei fatti.

Insomma, questa analisi non può che riaccendere il dibattito sull'effettiva bontà del nuovo servizio in abbonamento: al momento, nonostante diversi utenti abbiano scelto di dare fiducia alla proposta di Sony, pare che la line-up esclusiva di Premium non abbia affatto convinto gli abbonati. E alla luce dell'ultimo aumento di prezzi, potrebbero esserci inevitabili conseguenze sul numero di abbonamenti.

In ogni caso, vale la pena di ricordare che l'aumento di prezzi ha già portato guadagni a breve termine per Sony: potremo capire davvero se la mossa si sarà rivelata o meno efficace solo nei prossimi mesi, quando arriveranno le conseguenze degli eventuali rinnovi o rinunce degli utenti.