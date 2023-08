Project 007 è vivo e «racconterà la storia del primo Bond»

Project 007 è il prossimo progetto dei creatori di Hitman che, come è facile capire dal nome, ci metterà nei panni della spia più famosa del mondo, ovvero James Bond.

Dopo le avventure dell'Agente 47, con una trilogia che trovate su Amazon, prossimamente sarà il tempo di vestire il ruolo dell'agente segreto di sua Maestà.

Annunciato ormai diversi anni fa, con un logo e qualche piccola informazione, il gioco è poi sparito dai radar.

Di Project 007 sappiamo solo che avrà un taglio fortemente narrativo e quindi lontano dall’esperienza di gioco della saga Hitman.

Ora, però, lo studio di sviluppo si è fatto avanti, rivelando buone nuove ai colleghi di Gamereactor.

«007 è in fase di sviluppo, sembra molto bello», ha reso noto il senior technical executive producer Cris Vega a proposito del gioco sull'agente segreto.

«Racconterà la storia del primo Bond e di come diventa l'agente segreto che tutti conosciamo, ma questo è tutto ciò che possiamo dire».

Tuttavia, nessuno degli sviluppatori ha voluto condividere una finestra specifica per il reveal vero e proprio del gioco.

Non ci resta quindi che sperare che gli sviluppatori di IO Interactive possano mostrare qualcosa del gioco entro breve, magari entro e non oltre la fine del 2023, magari con un assaggio del gameplay che mostri finalmente di che pasta è fatto il gioco.

Per altro sarà interessante vedere l’impatto del progetto, visto che a quanto pare si parla addirittura di una nuova trilogia per lo studio.

Chissà se sarà davvero il Goldeneye 007 di nuova generazione che promette di essere, un’eredità importante da cogliere in ogni caso.

Parlando invece di altri titoli ancora nel silenzio più totale, e anche in questo caso basati su una importante IP del cinema e non solo, Bethesda ha spiegato se Indiana Jones sarà o no un'esclusiva totale per Xbox e PC.