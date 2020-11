Project 007 è pensato per la next-gen: sarà il nuovo GoldenEye?

Durante la giornata di ieri, la software house danese IO Interactive ha annunciato un nuovo e decisamente promettente progetto: Project 007 (titolo provvisorio), nuovo videogioco dedicato all’agente segreto britannico più famoso di sempre, James Bond.

Il personaggio, da sempre popolare nel mondo dei videogiochi, non riceve un gioco veramente all’altezza ormai da moltissimi anni, senza contare che uno dei migliori sparatutto in soggettiva di tutti i tempi è proprio un titolo a lui dedicato (il leggendario GoldenEye 007, uscito originariamente su Nintendo 64).

Il logo di Project 007.

Ora, IO Interactive ha finalmente svelato i primissimi dettagli sul gioco di prossima uscita, il quale sarà basato poco sorprendentemente sul Glacier Engine, il motore grafico che muove la serie di Hitman.

Ma non solo: lo studio di sviluppo ha confermato che il gioco sarà sviluppato per “piattaforme e sistemi di ultima generazione”, cosa questa che assicura un’uscita nella next-gen di PS5 e Xbox Series X|S.

Ecco le parole di Hakan Abrak, CEO di IO Interactive:

Creare un gioco di Bond originale è un’impresa monumentale e credo davvero che IO Interactive, lavorando a stretto contatto con i nostri partner creativi di EON e MGM, possa offrire qualcosa di estremamente speciale per i giocatori e le community. Il nostro team appassionato è entusiasta di dare sfogo alla propria creatività nell’iconico universo di James Bond, creando il gioco più ambizioso nella storia del nostro studio.

Sicuramente, le parole di Abrak lasciano ben sperare circa la qualità del prodotto finito. Non vediamo quindi di vedere il gioco in azione, magari in un primo trailer gameplay che ne sveli le meccaniche (e non solo).

Ricordiamo anche che Project 007 racconterà una vicenda completamente nuova dedicata a Bond, con i giocatori che vestiranno i panni dell’agente segreto intento a guadagnarsi lo status di “doppio zero” in una storia basata sulle origini di James.

Il gioco non dispone ancora di una finestra di lancio né delle piattaforme di riferimento. IO Interactive sta reclutando nuovi componenti per portare a termine il progetto (come specificato nel loro sito ufficiale).