Indiana Jones di Bethesda sarà esclusiva Xbox, è ufficiale

Forse vi è passato di mente, ma esiste da qualche parte un videogioco di Indiana Jones da parte di Bethesda che per tanto tempo è rimasto in silenzio, così come non era ben chiaro se sarebbe stato un'esclusiva Xbox oppure no.

Ispirato alla leggendaria saga cinematografica, che sforna sempre cofanetti su cofanetti su Amazon, il titolo di Machinegames è stato annunciato veramente tantissimo tempo fa.

Non ci sono state granché informazioni sul titolo, anzi, proprio nessuna da quando è stato reso noto la prima volta.

Tra le tante informazioni rimaste in sospeso c'è anche il fatto che possa essere un'esclusiva Xbox oppure no.

Quando il titolo è stato svelato l'acquisizione di Bethesda e Xbox era molto vicina e, visto che c'è anche Disney di mezzo, ad oggi non era certo che Indiana Jones potesse essere già il primo titolo esclusivo post-acquisizione.

Oggi, nel corso dell'udienza di Microsoft al cospetto della FTC per l'acquisizione di Activision-Blizzard, è arrivata la conferma.

Lo riporta Stephen Totilo su Twitter, giornalista presente all'udienza che si sta svolgendo mentre scriviamo questa notizia, svelando i dettagli.

Pete Hines di Bethesda ha confermato, dopo la domanda di un avvocato della FTC, che il titolo su Indiana Jones sarebbe dovuto essere multipiattaforma inizialmente, come da accordi stipulati con Disney.

Dopo l'acquisizione di Bethesda, però, quel contratto è stato rinegoziato e il videogioco in sviluppo è stato modificato come esclusiva console Xbox e PC.

Ora non resta che vedere finalmente questo progetto, visto che gli unici dettagli sono stati qualche informazione sommaria di Todd Howard qualche anno fa.

L'udienza con la FTC sta continuando in ogni caso a svelare novità molto importanti.

Ad esempio, Xbox ha ammesso di aver perso definitivamente la console war. Mentre Jim Ryan, boss di PlayStation, avrebbe mentito deliberatamente sulla questione di Call of Duty.