Project 007 è il nuovo gioco dei papà di Hitman!

Nonostante sia impegnata sui lavori che renderanno realtà Hitman 3 il prossimo mese di gennaio, la software house danese IO Interactive ha annunciato oggi un nuovo e ulteriore progetto. Si tratta, a sorpresa, di Project 007, nuovo videogioco dedicato a James Bond e all’agente segreto più famoso del mondo.

Di seguito potete vedere il brevissimo teaser del titolo, che sarà sviluppato e pubblicato da IO Interactive stessa. Per il momento, purtroppo, non ci sono dettagli in merito alla sua data d’uscita, né sulle piattaforme a cui sarà destinata la release.

Sul sito ufficiale di IO, leggiamo:

Project 007 (titolo non definitivo) è un nuovo videogioco dedicato a James Bond che verrà sviluppato e pubblicato da IO Interactive. Racconterà una storia completamente nuova dedicata a Bond, con i giocatori che vestiranno i panni del più amato agente segreto per guadagnarsi lo status di 00 in una storia delle origini di James.

Ora come ora, i lavori sono agli albori: la software house sta infatti reclutando nuovi talenti per portare a compimento il progetto, come precisato proprio nel sito ufficiale.

Fondata nel 1990, IO Interactive ha sede a Copenaghen ed è autrice della serie Hitman. Tra le altre sue produzioni note troviamo anche Kane & Lynch e Freedom Fighters. Tuttavia, dopo il passaggio sotto il controllo di Square Enix e il successivo divorzio nel 2017, la compagnia ha mantenuto il controllo delle sole IP Hitman e Freedom Fighters, mentre tutte le altre sono rimaste al publisher.