Prince of Persia The Lost Crown è «una bellezza di gioco» per Ubisoft, che ne smantella il team

Prince of Persia The Lost Crown è stato uno dei pochi videogiochi di ottima qualità rilasciati da Ubisoft nell'ultimo periodo: anche per questo motivo ha fatto molta rabbia la notizia di uno smantellamento del suo team di sviluppo, che pare si stesse preparando a svilupparne un sequel.

Ma oltre al danno è arrivata la clamorosa beffa: sui propri canali social il publisher ha infatti elogiato ampiamente il metroidvania, chiedendo anche agli utenti di condividere le loro opinioni al riguardo.

Una situazione semplicemente paradossale, che però prosegue anche nella giornata odierna: l'account ufficiale su X di Prince of Persia ci ricorda che The Lost Crown sta per festeggiare ufficialmente il suo primo anniversario, descrivendolo apertamente come «una bellezza di gioco».

Un'affermazione che di certo non negheremo — ho avuto ampiamente modo di elogiarlo nella nostra recensione, del resto — ma che inevitabilmente non fa altro che aumentare la rabbia per l'ingiusto trattamento ricevuto dal team di sviluppo.

Del resto, se anche voi state ammettendo che Prince of Persia The Lost Crown (lo trovate scontato su Amazon, a proposito) era un gioco "bellissimo", allora perché avete deciso di smantellarne il team per metterli al lavoro su altri progetti?

Insomma, c'è ben poco da festeggiare per l'anniversario di questo metroidvania, a giudicare dagli ultimi sviluppi del caso: possiamo solo sperare che il publisher possa imparare qualcosa dalle lezioni di The Lost Crown, che si è anche portato a casa il riconoscimento per la migliore accessibilità ai TGA 2024.

Ma abbiamo seri dubbi al riguardo, dato che pare proprio che in casa Ubisoft continui a regnare il caos: proprio nelle scorse ore è stato infatti confermato l'ennesimo rinvio di Assassin's Creed Shadows, adesso in uscita a fine marzo.

E non è un caso che si sta iniziando a parlare da tempo di una possibile acquisizione, qualora la situazione non dovesse migliorare: ci sarebbe già Tencent alla finestra.