Ubisoft avrebbe smantellato il team di Prince of Persia The Lost Crown

Prince of Persia The Lost Crown è stato un titolo di grande prestigio ma, come spesso capita, le vendite non hanno superato le aspettative e Ubisoft potrebbe aver preso il provvedimento peggiore di tutti.

Come riporta il giornalista francese Gautoz sui social media, lo studio Ubisoft Montpellier sarebbe stato interamente smantellato a seguito delle performance di vendite negative dell'ultimo Prince of Persia (che trovate su Amazon).

«Ho sentito e letto “È stata la migliore produzione di un gioco in tutta la mia vita” tre o quattro volte in un solo fine settimana», spiega il giornalista raccontando il suo percorso nel ricostruire la situazione dello studio.

Ubisoft avrebbe deciso di abbandonare il progetto a causa delle scarse vendite. I tentativi da parte del team di Ubisoft Montpellier di proporre espansioni o un seguito sono stati respinti, e i membri del team sono stati riassegnati a progetti con un potenziale commerciale superiore, secondo le stime dell'azienda.

Secondo Gautoz, i vertici di Ubisoft temevano che un eventuale sequel avrebbe potuto compromettere le vendite a lungo termine del primo gioco.

Per altro, il clima all'interno di Ubisoft Montpellier è già particolarmente teso, con scioperi organizzati dagli impiegati in risposta alle politiche di ritorno in ufficio, a cui ha aderito anche Ubisoft Milan di recente.

Ovviamente attendiamo eventuali conferme da parte di Ubisoft, ma visto l'andamento generale dell'azienda e di Prince of Persia The Lost Crown nello specifico, nel caso arrivino non ci sorprenderebbe granché. Se la notizia venisse confermata, per altro, ad essere in pericolo sarà anche Beyond Good & Evil 2 che è sviluppato dallo stesso studio.

Ubisoft ha più volte avviato dei licenziamenti all'interno di tanti dei suoi studi e, generalmente, l'azienda non sta affrontando un periodo positivo dal punto di vista finanziario.

Dopo i tanti flop dei videogiochi più importanti, si paventa sempre più la possibilità di un'acquisizione esterna dell'intera Ubisoft.