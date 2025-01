Tencent e la "minaccia" per il governo USA, no comment da Ubisoft

Tencent è salita nuovamente agli onori della cronaca per essere finita al centro delle attenzioni del governo USA che, pochi giorni fa, l'ha inserita tra le entità pericolose per via del suo presunto legame con l'esercito cinese.

Questa notizia ha generato ovviamente tensioni perché Tencent è un vero e proprio colosso, con una potenza mediatica e finanziaria non indifferente, ma soprattutto ha quote in tantissime aziende legate al mondo dell'intrattenimento tra cui Epic Games, Larian, Riot Games e Ubisoft, giusto per citare le realtà legate ai videogiochi.

Quest'ultima è particolarmente sensibile alla questione Tencent, per così dire, perché l'azienda starebbe tentando la scalata definitiva al publisher di Assassin's Creed Shadows (lo trovate su Amazon), incontrando la resistenza della dirigenza.

In questo contesto arriva un blocco comunicativo da parte di Ubisoft, che non ha voluto commentare la vicenda di Tencent e il governo USA (tramite Gamespot).

In una conferenza stampa di oggi il CEO di Ubisoft, Yves Guillemot, ha parlato di come l'azienda stia cercando «varie opzioni strategiche e capitalistiche trasformative» per migliorare la propria situazione finanziaria. Si è parlato anche di un approccio «altamente selettivo», ma senza mai menzionare il possibile coinvolgimento di Tencent.

Durante la riunione con gli azionisti, Guillemot ha parlato di «diversi potenziali percorsi» per il futuro dell'azienda e dei suoi franchise, ma attraverso l'esplorazione di «diverse opzioni» senza poter condividere ulteriori dettagli.

Di fronte a notizie del genere, che ancora devono essere esplorate a fondo mentre sembra che Tencent minacci di denunciare il governo USA per questo errore, è evidente che sia necessaria estrema prudenza. Forse un po' eccessiva?

Lo scorso ottobre era arrivato un avanzamento importante per la questione della proprietà di Ubisoft, con una serie di reazioni dirette da parte degli stakeholder, al quale i mercati avevano risposto in maniera molto netta, trovandosi favorevoli a un cambio netto ai vertici dell'azienda.

L'annuncio arriva anche con il rinvio ulteriore di Assassin's Creed Shadows, che getta ulteriori ombre sul futuro di Ubisoft.