Dopo la chiusura la beffa per il team: «Cosa ne pensate di Prince of Persia: The Lost Crown?»

Prince of Persia: The Lost Crown è stato un ottimo titolo che non ha raggiunto i risultati sperati in termini di vendite e, dopo aver smantellato il team, ora Ubisoft sta chiedendo opinioni sul gioco.

La conferma della chiusura del team di sviluppo è arrivata qualche settimana fa dal senior producer Abdelhak Elguess, che sottolinea come Prince of Persia The Lost Crown non riceverà più aggiornamenti e che il team originale è stato «spostato su altri progetti che beneficeranno dalla loro esperienza».

Il metroidvania (lo trovate su Amazon) è stato apprezzatissimo dalla critica e da buona parte del pubblico, ma ha venduto abbastanza da convincere Ubisoft a mantenere intatto il team di sviluppo.

Per questo è decisamente surreale il post che ha pubblicato Ubisoft oggi su X, in cui ha chiesto opinioni sul gioco alla community.

«Ora che avete il gioco e il DLC della storia: cosa ne pensate di Prince of Persia: The Lost Crown?», è la domanda che Ubisoft ha rivolto ai giocatori.

Inutile specificare che tutte le risposte sono estremamente positive, con i giocatori che hanno gradito il metroidvania e addirittura lo propongono come possibile gioco dell'anno.

Altri utenti hanno colto lo stesso tempismo discutibile: «Penso che Ubisoft non avrebbe dovuto cancellare il sequel e sciogliere il team perché era eccellente», ha commentato uno degli utenti rispondendo al post.

Viene da chiedersi il perché Ubisoft abbia voluto interrogare la community dopo tutto quello che è successo. Una vicenda che ha scosso molti, anche nell'industria con varie opinioni che sono arrivate nel tempo.

Ubisoft ha più volte avviato dei licenziamenti all'interno di tanti dei suoi studi e, generalmente, l'azienda non sta affrontando un periodo positivo dal punto di vista finanziario.

Dopo i tanti flop dei videogiochi più importanti, si paventa sempre più la possibilità di un'acquisizione esterna dell'intera Ubisoft.