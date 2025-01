Assassin's Creed Shadows rinviato ancora una volta

Ubisoft ha annunciato un ulteriore rinvio per Assassin's Creed Shadows, che vedrà ora la luce il 20 marzo 2025, anziché il 14 febbraio.

Questo rappresenta il secondo slittamento per il titolo, inizialmente previsto per il 12 novembre 2024, poi rimandato al 2025 lo scorso settembre con un annuncio arrivato con poca sorpresa, ma tanta delusione per i fan della saga degli assassini che non vedevano l'ora di arrivare nel Giappone Feudale.

La decisione, spiega Ubisoft (tramite i profili sociali ufficiali), è legata a un rinnovato impegno verso la qualità del gameplay e un’esperienza di lancio più coinvolgente.

«È stato deciso di fornire un ulteriore mese di sviluppo per Assassin's Creed Shadows», si legge nel comunicato ufficiale:

«Questo tempo aggiuntivo consentirà al team di integrare meglio i feedback dei giocatori raccolti negli ultimi tre mesi e di creare le migliori condizioni per il lancio, continuando a collaborare strettamente con la sempre più positiva community di Assassin’s Creed.»

E pensare che, giusto qualche giorno fa, il team aveva diffuso un altro video di Assassin's Creed Shadows in cui si mostrava il funzionamento del parkour. Un'esibizione così convincente che, però, ha portato all'annuncio odierno.

Anche Yves Guillemot, CEO di Ubisoft, ha commentato la scelta:

«Siamo tutti a sostegno degli sforzi dei nostri team per creare l’episodio più ambizioso della saga di Assassin’s Creed e abbiamo deciso di concedere un mese in più per integrare meglio i feedback dei giocatori raccolti negli ultimi mesi. Questo ci permetterà di realizzare appieno il potenziale del gioco e concludere l’anno in modo eccellente.»

Il destino della saga di Ubisoft è appeso ancora di più alle performance di Shadows che, dopo questo ennesimo rinvio, sarà ancora di più al centro delle attenzioni dei fan.

Lo sa anche la stessa azienda, che è ben consapevole di avere una sola possibilità con un team per altro molto giovane e parzialmente inesperto.